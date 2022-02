Nacido en Coria, vivió en Cáceres desde los 13 años hasta que se marchó a estudiar Medicina en Salamanca. Hizo dos másteres, uno de Infecciosas y otro de Urgencias, y la especialidad de médico internista en Madrid, profesión que ahora desarrolla en el Hospital La Paz. Alejandro Díez Vidal recuerda su infancia y adolescencia en Extremadura como un momento lleno de felicidad. Actualmente, este médico mira al pasado con cariño y al futuro con optimismo, confiando en que vivirá el momento de la inmunidad de la sociedad frente al coronavirus.

-Describa su niñez en Coria y su adolescencia en Cáceres.

-Tuve una infancia feliz con muy buenos amigos que recuerdo siempre con bastante cariño. Me gusta volver a Extremadura y mis mejores amigos del instituto siguen siendo los de hoy.

-¿Por qué se hizo médico?

-Siempre fui de Ciencias. Mi padre era internista (se jubiló antes del coronavirus) y creo que me decidí por proximidad.

-¿Cómo explicaría su especialidad?

-La medicina interna atiende varias especialidades, es más generalista, de manera que tratamos a esos pacientes que no pueden englobarse en una especialidad porque tienen varias patologías o pacientes muy complejos que requieren un manejo global. Sí es verdad que nos solapamos con otras especialidades, pero tenemos campos específicos, como las enfermedades infecciosas o las autoinmunes. Me encanta, la veo muy completa. Siempre dicen que ‘el que mucho abarca poco aprieta’, pero me gusta saber un poco de todo. Estoy contento con la elección y pienso que no hubiera elegido otra cosa.

-¿Dónde están los internistas en los hospitales?

-En situaciones normales estamos en la planta de hospitalización y también tenemos mucha actividad en consulta. Ahora con la pandemia se han reestructurado numerosos servicios porque casi toda la carga ha recaído en Medicina Interna y Neumología, con pacientes no críticos y en UCI con los críticos. Gran parte de la actividad del servicio es en plantas covid.

-Son como los periodistas, tienen que saber un poco de todo.

-Sí. Dentro de las especialidades generalistas está la Atención Primaria que se ciñe al ámbito extrahospitalario y luego estamos los internistas, que tenemos que saber un poco de todo.

-¿De qué tipo de patologías y pacientes se ocupan?

-O pacientes jóvenes que padecen una enfermedad que no se sabe bien cuál es, que presentan fiebre desde hace tiempo, que tienen un nódulo que puede ser cancerígeno; o bien pacientes mayores, pluripatológicos, que son difíciles de manejar.

-¿Si Pfizer fue capaz de inventar la Viagra, no va a ser capaz de crear una vacuna efectiva para vencer al coronavirus?

-La investigación farmacéutica que ha habido estos años es brillante, no se había visto nunca nada igual. No sé qué nos deparará el futuro próximo, supongo que llegará un momento en el que el covid se convierta en una enfermedad endémica.

-¿Qué le gustaría más, que le considerasen sabio o espabilado?

-Un poco de cada. Es importante saber mucho, pero quizás estamos en una época en la que el médico que tenía que tener conocimientos enciclopédicos en su cabeza no es tan necesario por el desarrollo de las tecnologías y tienes que ser espabilado, tener un buen ojo para saber dónde poder consultarlo.