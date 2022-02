En Madrid estudió Bellas Artes y Diseño Gráfico, en la Universidad Francisco de Vitoria. Alicia Aradilla es ilustradora especializada en acuarelas y cuadernos de viaje. Además trabaja con marcas, oficinas de turismo e imparte clases. En Instagram realiza colaboraciones y su comunidad supera los 141.000 seguidores. En su mochila no faltan la tinta y el pincel porque en sus manos está la pasión, toda la inspiración y los matices que hacen que el futuro sea una acuarela y su vida un lienzo que colorear.

-¿Pintar es compartir?

-Sí. Es compartir tu manera de ver el mundo, lo que sientes cuando lo miras. Es una manera de transmitir esa visión particular, sobre todo en mi caso que me dedico a viajar pintando. Me gusta mucho poder compartir esa experiencia del viaje y el público lo va descubriendo a través de la pintura.

-¿Con qué movimiento artístico se identifica más?

-Tengo dos vertientes, por un lado están los pintores del romanticismo, que me encantan porque se fijan en el paisaje y tienen bastantes contrastes entre las luces y sombras en sus pinturas. La acuarela es una técnica más aguada pero le he sabido dar ese contraste. Y por otro lado, estarían los pintores viajeros, con sus cuadernos antiguos que llevaban antes de que existiera la fotografía. Combino esas dos vertientes.

-¿Cómo ha de ser la mirada de un artista?

-Siempre tienes que estar con los ojos muy abiertos. No solo ante las cosas raras o que te fascinan, sino ante lo cotidiano, ante lo que sucede en el día a día porque creo que ahí también se encuentra mucha inspiración. Para mí son esenciales los viajes, pero con lo que te rodea, con las experiencias que has vivido, con tu infancia, ese levantarte y dar un paseo te puede transmitir mucho. Siempre hay que tener los ojos bien abiertos y mirar las cosas como si fuera la primera vez.

-¿El paisaje es cultura?

-El paisaje me transmite muchas cosas y siendo extremeña y viviendo en Fregenal, me ha influido en mis obras. Desde los colores, las sensaciones o como hacían los pintores románticos: transmitían sentimientos a través de un paisaje. El cielo que estás pintando puede llegar a contar mil cosas.

-¿Cuáles son las montañas de su corazón?

-A mis alumnos les cuento que las montañas son algo que me atrae porque ante ellas el ser humano se siente diminuto. Qué grande es el universo y qué pequeñita gota de agua somos. Las montañas nos dan conciencia de lo que somos.

-¿Ha escuchado la canción ‘Acuarela’, de Toquinho?

-Sí. Mi padre es conductor de autobuses y cada vez que la escuchaba en una emisora de radio se acordaba mucho de mí.

-¿Qué color le daría al conflicto de Rusia-Ucrania?

-Una escala de grises.

-¿Los puentes de Ámsterdam o los puentes de Madison?

-Los de Ámsterdam. Es una ciudad muy artística.

-Hable de sus abuelos.

-Recientemente ha fallecido mi abuela Carmen, la última que me quedaba, y para mí ella ha sido un referente como mujer. Era de Fuentes de León, era y sigue siendo un modelo a seguir por su alegría y su fortaleza. La llevo en el corazón.