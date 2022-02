Lleva el flamenco en las venas, tanto que desde pequeña empezó a dar clases en una academia de Mérida y con 11 años se fue al Conservatorio de Córdoba donde cursó el Grado Elemental. Por sus capacidades no tardaron en promocionarla y rápidamente se matriculó en el Grado Profesional. En siete años ya había conseguido las dos titulaciones, entonces se fue al Centro Andaluz de Danza de Sevilla, que en su origen fue el taller del Ballet Flamenco de Andalucía. De él han salido las grandes promesas, entre ellas Fuensanta Blanco, que atesora decenas de premios, que ha impartido cursos por Japón o Italia, y que es una eminencia por su saber y arte encima de las tablas.

-¿Qué es La Cantera?

-Es un programa de formación profesional para jóvenes bailaores que quieren dedicarse a ello. Les enseño lo que sé, que a día de hoy no es poco, pero todavía falta mucho por aprender.

-Y ahora vive en Madrid.

-Actualmente vivo en Madrid porque estoy realizando el primer curso de Grado Superior de Pedagogía Flamenca.

-¿Qué es el flamenco? ¿Se puede definir?

-El flamenco es una forma de entender y vivir la vida.

-¿El flamenco se aprende o se nace sabiendo?

-Ambas cosas. Si el flamenco nace contigo es algo que al fin y al cabo busca su salida, pero hay gente que lo encuentra por el camino y desarrolla su pasión mediante horas de estudio. Obviamente si lo traes natural, es más fácil entender el compás.

-¿Lo de emocionar al público hay que llevarlo de serie?

-Si has nacido en un ámbito flamenco querrás solo emocionar al público con tu arte. En Pamplona me pasó una cosa muy curiosa y es que a un espectáculo acudieron unas personas que nunca habían ido a un tablao y acabaron enamoradas de esa manera de transmitir, de ese lenguaje tan maravilloso.

-¿Cómo se prepara una bailaora?

-Es una pregunta interesante y la respuesta es muy desconocida porque entendemos el flamenco como un hobby, que es un pasatiempo por las tardes, sin embargo es un arte que tiene muchísimas horas de entrenamiento. Nosotras estamos equiparadas a los deportistas de élite, porque entrenamos, y no miento, entre cinco y seis horas al día. Y a veces 10 y 12.

-¿Y es muy duro el entrenamiento físico?

-Mucho. Cuando una bailaora profesional se dedica únicamente a su entrenamiento personal dispone de un gimnasio igual que tiene cualquier deportista, con ejercicios de resistencia, fortalecimiento de los músculos, flexibilidad, porque necesitamos un cuerpo elástico y ganar en agilidad. Aparte debemos especificarnos en nuestra materia y por eso tenemos bastantes horas de técnica, para mejorar nuestra forma de zapatear, los giros, aguantar el equilibrio. Y a todo eso se suma el aprendizaje de las distintas coreografías, la forma del cuerpo, la expresión. Y además, las mujeres tenemos muchos más elementos que mover que un hombre, movemos la bata de cola, que puede pesar entre cuatro o cinco kilos, dándole ‘patás’ que tira de las lumbares que es una cosa bárbara, manejamos mantones que pesan más de un kilo y medio, dos kilos.

-¿En qué quedará su vida cuando le quiten lo ‘bailao’?

-Quien me quiera quitar lo ‘bailao’ tiene que hacer una cola grande porque tendrá que esperar mucho. Pero sí me gustaría que se me recordara por mi pasión al flamenco y mi trabajo.