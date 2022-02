El pacense Javier Bañas Gómez es la voz corporativa de Mediaset y Rock FM. Cursó Arte Dramático en Madrid, la ciudad donde vive, pero donde más se ha curtido ha sido en la formación no reglada y en la Escuela de Doblaje de la capital de España. Ahora se dedica a la locución publicitaria y al doblaje.

-¿Qué siente siendo la voz corporativa de Mediaset España y de la emisora de radio Rock FM?

-Es un trabajo al que vamos a ponerle un 2 de 10 de glamour. Nadie te conoce por la calle. Recuerdo que una vez estando en un supermercado, mi segundo o tercer día de trabajo, mi voz estaba en emisión. Me fui a la sección donde se venden televisores y estaba sintonizado Tele 5. De repente, se oyó mi voz y me giré como un imbécil a ver si la gente reaccionaba, pero evidentemente nadie me reconoció. Luego te acostumbras. Es verdad que al principio ponía la tele donde podía porque en mi casa, viviendo en Madrid, nunca he tenido televisión. Me levanto y casi con el pijama puesto me pongo delante del micrófono. De modo que si escuchas Secret Story tienes que imaginarme a mí en zapatillas de andar por casa.

-¿Cuáles fueron sus maestros?

-Mi primer maestro se llama Javier Luna, es el exdirector de los Salesianos de Badajoz. Con él aprendí las bases que me han llevado hasta el día de hoy en la interpretación. Me daba clases de magia y fue la primera persona que me sacó a un escenario. Otro es Jorge Muriel, profesor de Interpretación. A nivel de voz es la gran Neri Hualde y fue la que más me influyó.

-¿Para ser doblador hay que ser actor?

-Es indispensable. Un actor de doblaje es un actor que ha aprendido la técnica del doblaje y que interpreta igual que lo haría en cualquier otra circunstancia, en un teatro, ante la cámara, pero lo hace delante de un micrófono. Aprendes una técnica de sincronía entre tu interpretación y la que realiza el actor de la pantalla. Lo principal es ser actor y tener un capacidad de resiliencia y de constancia.

-¿Cuál es el idioma que más le gusta?

-El francés.

-¿Cómo es ser uno y todos a la vez?

-Me siento bastante vulnerable, permeable y abierto. Estás preparado para reaccionar con la mente y acciones de cualquier personaje.

-¿En qué vicios puede caer un actor de doblaje?

-En el vicio de realizar su trabajo de manera técnica porque tristemente hoy en día la velocidad del oficio puede convertirlo en algo monótono. Puede que haciendo los mismos personajes durante muchísimo tiempo te acostumbres y cuando te pongan otro delante tengas hábitos del anterior. Por eso hay que ser muy permeable y fresco. No acostumbrarte.

-¿Cuál es la diferencia principal entre doblar a personas y a dibujos animados?

-Ahora con la técnica del 3D hay dibujos que tienen la misma expresividad que una persona. Históricamente te dan más libertad para poder jugar con la voz y la expresividad de los personajes. Tienen un rango vocal más abierto, puedes tirar de agudos y de graves. Las personas poseen un rango un poco más limitado.

-¿El concierto de su vida?

-Nunca se dará: uno de Michael Jackson.