Formación no le falta. Amor y pasión por el basket, tampoco. Obtuvo el Grado Superior de Técnico de Actividades Físico Deportivas, la titulación de Ciencias de Actividades Físico Deportivas, y dispone además de cinco títulos de la Federación Española de Fitness. Debutó en LEB Plata como profesional a los 16 años y actualmente juega en el Porriño Baloncesto Base. Ha pasado por el Zamora y el Plasencia. También es entrenador personal en una clínica en Vigo. Javier Cardito Martín, dorsal 12, no olvida a su tío Fernando con el que iba de la mano a ver los partidos del Miralvalle. Su mejor virtud: la pasión.

-Se le ve muy feliz en Vigo.

-Estoy encantado de vivir aquí. Es una ciudad diferente y estar cerca del mar es una experiencia distinta y muy buena.

-¿Por qué el baloncesto y no otro deporte?

-Siempre he practicado deporte, no solo baloncesto. De pequeño creo que era bastante mejor jugador de fútbol que de baloncesto, pero a raíz del primer campeonato de España de alevines de la selección extremeña me decanté completamente por el basket. Me encantó esa disciplina, el tipo de compañeros, el clima que había entre nosotros me pareció absolutamente precioso y no dudé en dedicarme de lleno.

-¿El mejor jugador de la historia?

-Sería muy sencillo decir Michael Jordan, aunque por una cuestión simplemente generacional diré que Lebron James.

-¿Y en la actualidad también?

-Sí, aunque Luka Doncic está teniendo pinta de ser un pequeño líder dentro de la NBA y creo que va a hacer historia.

-¿Alguna palabra en gallego?

-Galicia Calidade.

-¿Por qué eligió el 12 como dorsal?

-Empecé desde pequeño a ver los partidos del Miralvalle en Plasencia, que era un club con prestigio, con enfrentamientos contra el San Antonio de Cáceres, con Mario Segalás de entrenador, y siempre fui de la mano de mi tío Fernando, que en paz descanse. Mi prima jugaba con el número 12, así que elegí el 12 y a partir de ahí no lo solté.

-¿Un defecto?

-Demasiado autoexigente.

-¿Una virtud?

-Pasión.

-Mr. Catering.

-Un referente.

-¿Es el baloncesto europeo más complejo?

-Desde hace décadas es el mejor baloncesto del mundo, en cuanto a nivel de competitividad. Ahora mismo con el nuevo tipo de Euroliga es un baloncesto muy completo, muy bonito de ver, donde el jugador europeo tiene mucho talento.

-¿Qué hay que hacer para ser un buen defensor?

-Defender, apretar y presionar. Hay que estar concentrado.

-Imagino que el tiempo para ponerse en forma, y hablo de media, es relativo según el esfuerzo que dedique cada persona.

-Hay que individualizar según la persona. Es un error fijarse en un único modelo, sino ir de la mano de un profesional.