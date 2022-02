A los 17 años salió de su pueblo, Santa Marta de los Barros, y se marchó a Badajoz para cumplir su sueño: estudiar Bachillerato de Artes Escénicas. No tardó en llegar a Cáceres para cursar teatro y moda, disciplinas que compaginaba mostrando al mundo a Femurosa, su personaje que arrasa en las redes sociales y que lleva con éxito a los escenarios. Asegura que cuanto más se viste de ‘drag’ más se desnuda porque se muestra tal cual es. «Muchos se empeñan en decir que no existimos, pero sí existimos y es maravilloso», indica mientras confiesa que su bandera es la diversidad y la libertad.

-¿Por qué nos educaron para que el maquillaje solo fuera cosa de mujeres?

-Parte de la sociedad nos ha dicho qué debemos ser y cuáles son los pasos que tenemos que seguir para distinguir a hombres y mujeres. Y eso no tiene sentido. Asignar roles a los géneros es un error porque las personas somos más bonitas y extensibles como para encajarnos en cajitas.

-¿Qué siente Femurosa?

-Cariño por el púbico, pasión con lo que hace, visibilidad, libertad y creatividad. Valentía. La Femu tiene mucha cara.

-¿Qué le diferencia de Jorge?

-La timidez, es más reservado. Ser ‘drag’ me ha ayudado a ser yo mismo, porque antes me daba mucho miedo relacionarme con la gente porque siempre me habían rechazado.

-Así que usted es ‘drag’ con todo lo que ello implica de libertad.

-Sí. Con todo lo que conlleva. Me parece tan bonito que la gente lo sepa, que me pregunten... Creo en las personas que quieren aprender a deconstruirse.

-Implica también valentía, como decía antes.

-Ser ‘drag’ y recorrer así el camino que va de tu casa al trabajo ya es un acto político. Hay gente que siente odio hacia mí por ser como soy y por mi trabajo, que conlleva una expresión de género con la que está en contra. Me expongo a sufrir cualquier tipo de agresión.

-¿Ser ‘drag’ es un viaje a la introspección?

-Sin duda. Ser ‘drag’ nace de dentro. Aunque llevas muchas pelucas, trajes, maquillajes, tacones, te expones ante el mundo porque cuanto más te vistes más te desnudas. Mi personaje es lo que soy por dentro: colorido, sonriente. Irradia alegría y luz, que es la parte más bonita de mí.

-¿Por qué la palabra maricón se usa como insulto?

-Porque bastante gente piensa que es un insulto. Cualquier palabra pronunciada malintencionadamente sonará mal. Ahora es una palabra muy reivindicada por todos nosotros.

-¿Cuál es su bandera?

-La multicolor, la de la diversidad.

-¿Cómo educar a los niños en la diversidad?

-En los colegios, en los cuentos, en casa, en los dibujos, en las amistades. La diversidad está en el mundo que siente, que es real. Muchos se empeñan en decir que no existimos, pero sí existimos y es maravilloso.

-¿Cómo recuerda su infancia?

-Solitaria, llena de las cosas que me gustaban y que me hacían feliz en mi cuarto como diseñar, dibujar, pintar o coser.

-Cuente un chascarrillo de su show para despertar una carcajada al lector.

-Una de las cosas que siempre digo es que a mi show vienen hombres, mujeres y yo, que soy viceversa.