La Filosofía era su camino, así que optó por esa carrera en la Universidad de Sevilla y a su término estuvo de Erasmus en Londres e hizo prácticas en un colegio en Inglaterra como Auxiliar de Conversación de Español. Le cambió el chip al darse cuenta de que si no sabía inglés, no sabía apenas nada. Un día se fue a La India, el viaje que dio un vuelco a su interior y gracias al cual abrió Erasmus in School, un portal donde los jóvenes pueden encontrar ofertas de prácticas para ser auxiliares de conversación. La pacense María López de Bayas imparte ahora clases en el Instituto El Sur de Lepe (Huelva) y sigue con ese portal que abre un abanico lleno de posibilidades

¿La Filosofía puede organizar la esperanza?

Ayuda a reflexionar sobre la esperanza, a tomar distancia de cualquier asunto, a ver las cosas claras y alcanzar tus objetivos.

¿Qué filósofo le gusta a los jóvenes?

Sartre, porque habla de que el ser humano es libre, del drama de decidir y, por ejemplo, en Bachillerato, donde ellos tienen sus agobios por pensar qué trayectoria profesional van a tomar al terminarlo. Sartre en ese sentido, es actual porque te dice que tú vas a ser responsable, tanto de si te va bien como de si te va mal. A los alumnos les llega porque se dan cuenta de que todas las acciones poseen unas consecuencias y que tú eres el dueño de tu propia vida, de que tú tomas las riendas.

¿Cómo se enseña a escuchar?

Es difícil, ahora sobre todo que estamos en esta época de la inmediatez, de las redes sociales, del Whatsapp... Creo que mostrando los beneficios de esa escucha. En vez de pensar tanto en el yo, se trata de darte cuenta de que cuando escuchas al otro eso puede ser productivo y te puede poner en una posición de ventaja. En los negocios, por ejemplo, escuchar es básico, necesitas saber cuáles son las necesidades del posible cliente y ver si tu producto o servicio se adecúa. Escuchar es la llave.

¿Qué es un Auxiliar de Conversación?

Un joven que enseña su idioma y comparte su cultura.

¿Qué es Erasmus in School?

Un portal donde los jóvenes pueden encontrar ofertas de prácticas para ser auxiliares de conversación. De modo paralelo, cualquier centro educativo, ya sea colegio, academia, universidad..., puede también publicar un anuncio de forma gratuita y encontrar auxiliares de conversación en sus institutos.

Es una plataforma que usted creó.

Así es. La creé a partir de haber vivido en La India.

¿Qué le aportó ese viaje?

Muchísimas cosas. Es un país que te encanta o que te parece el inframundo. Está lleno de posibilidades y me aportó ver las cosas de distinta manera. Los hindúes son muy buenos negociantes, es algo que llevan en la sangre. En India no hay estado del bienestar, no tienes a nadie que te dé paro o una pensión y tienes que regatear hasta para una botella de agua y eso despierta el ingenio. Es un país que te hace más inteligente y a mí me cambió mi visión sobre los negocios. Me dio la seguridad de que aunque no sea buena en matemáticas, si controlo o me gusta un cierto campo de ahí puedo realizar un buen trabajo.

No puede terminar la entrevista sin contar un chiste de Lepe.

En Lepe había una agencia de mudanzas compuesta por dos hermanos. Una vez, iba uno de ellos cargando un armario por la calle y le pregunta un vecino: “¿Por qué no te ayuda tu hermano?” Y le contesta: “Va dentro sujetando las perchas”.