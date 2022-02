Cacereña y apasionada de su profesión, es autora de filmes como ‘Cefalea’, dedicado a sus abuelos, ‘La flor de la canela’, donde analiza la violencia machista a través de las canciones, o ‘TQ’, la película donde María Sánchez Testón, que pasó por la Escuela de Cine de Cuba y es licenciada en Comunicación Audiovisual, dejó constancia de que Cáceres es la ciudad más bella para decir te quiero.

-¿Qué ingredientes tiene que tener un buen guión?

-Escribo sobre situaciones cotidianas, que es lo que hacen muchos escritores: escribir sobre la vida, que es lo que mejor conocemos. Los ingredientes son la dramatización de los hechos.

-¿Qué no se puede enseñar sobre la escritura de guiones?

-En algunos de mis cursos he trabajado sobre la estructura clásica del guión, que es la americanizada, que es donde más claro se ve todo esto: películas como ‘ET’ o ‘El Mago de Oz’ han conseguido que la gente se enganche al cine. En cuanto a lo que no se puede enseñar, dicen que la originalidad y creatividad son algo innato, pero pienso que se van adquiriendo porque el trabajo y la constancia te hacen adquirir estas habilidades. A mí siempre me ha venido la inspiración trabajándola.

-¿El boom de las series ha dado protagonismo a los guionistas?

-Pienso que a la profesión en general, lo que pasa es que no sé si podríamos denominarlos como malos o buenos guiones, porque hoy en día también hay mucho cine basura, es una producción rápida y a veces mal gestionada por la rapidez. Ha dado protagonismo, sí, aunque no sé si a veces con buenos resultados. Hay series maravillosas, pero mucha película basura.

-¿Cómo se ve a Extremadura en la pantalla?

-Por fin nos estamos posicionando en un momento clave en el panorama del cine extremeño. Cuando antes el cine era el gran desconocido de Extremadura, ahora la cosa empieza a arrancar de buenas maneras. Ahí tenemos el Goya de ‘Buñuel y el laberinto de las tortugas’ y series externas o de producción propia que están viniendo aquí a rodar. Nos está situando.

-¿Cáceres es la ciudad más bella para decir te quiero?

-Sí. Rodé ‘TQ’ en Cáceres porque me gusta inspirarme en los sitios que conozco y aparte de trabajar en la ciudad y mostrarla de manera preciosa porque me interesaba situar la película en un entorno bello, además la escogí porque es un lugar que conozco y en el que sé moverme. Y todo eso facilita la gestión.

-Hable de Torrejoncillo.

-Mi pueblo. El lugar de donde son mis abuelos, mi madre. Donde me he criado. Forma parte de mis vivencias desde la infancia hasta la adolescencia. Todo mi imaginario se sitúa allí.

-¿Qué le sugiere ‘La flor de la canela’ de María Dolores Pradera?

-No tiene nada que ver con mi documental, que aborda la violencia machista a través de la música y hace un estudio donde queda constancia de que la gente no escucha lo que oye.

-Si tuviera la capa de invisibilidad de Harry Potter, ¿qué haría?

-Primero tendría un microchip para poder hablar todos los idiomas del mundo. Y después me colaría en numerosos sitios para aprender entresijos de la vida y de este maravilloso oficio.