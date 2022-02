Estudió el doble grado de Derecho y ADE en la Universidad de Extremadura, un máster en Asesoría Jurídico-Laboral y otro de Abogacía, ambos en el Centro de Estudios Financieros de Madrid. Desde 2017 trabaja como asesor jurídico en una asesoría de empresas de la capital cacereña, de manera que puede vivir en la ciudad que le vio nacer y crecer, algo que para él supone un auténtico privilegio. Samuel Guillén Broncano es el claro ejemplo de un joven que apuesta por Extremadura, el lugar que le ha dado una magnífica proyección en un campo que siempre será de interés general: la gestión de una herencia.

-¿Qué es una gran mentira?

-La que te causa un daño importante. Cuando una persona te dibuja una realidad paralela a la que tú crees, por ello se origina realmente un dolor. No es lo mismo el daño que te puede provocar un familiar, un compañero, un amigo, al que te puede ocasionar un político que ves por la televisión.

-¿Es justa la justicia?

-En el momento que realizamos cualquier comportamiento que consideramos que es conforme a la ley y, sobre todo, actuamos de buena fe, la justicia siempre es justa. La justicia se rompe en el instante en que no se actúa de buena fe.

-¿El abogado es la garantía de un Estado de Derecho?

-Lógicamente es una parte clave en un Estado de Derecho pero no es una pieza única. Es una figura que depende de multitud de profesionales ya sean un juez, un procurador o cualquier funcionario del Cuerpo de Seguridad del Estado.

-¿El impuesto de sucesiones se come una herencia?

-Una herencia no se la come el impuesto de sucesiones y menos aún cuando es entre padres e hijos o de abuelos a nietos. Otra cosa es que una herencia tenga deudas, pero un impuesto de sucesiones no restringe una herencia a nivel nacional, siempre y cuando no se pierdan las bonificaciones. Una herencia de un padre a un hijo tiene una bonificación casi absoluta, es decir, nunca va a suponer un agravio. Eso ocurre a día de hoy. Hace unos años, sí que es cierto que el impuesto de sucesiones al superar determinadas cuantías podía suponer un agravio, pero en la región, siempre y cuando se cumplan los seis meses desde el fallecimiento del familiar, no hay ninguno.

-¿República o monarquía?

-Monarquía, actualizando ciertos derechos y obligaciones de la Familia Real, como por ejemplo que sean aforados. Todos deberíamos responder ante la ley por los actos que ejercemos, ya sea en un ámbito personal, público o laboral.

-¿Cuál es su pecado capital?

-Preocuparme en ocasiones más de los asuntos de mis clientes que de los míos propios.

-¿Qué le pediría a Amancio Ortega que no fuera dinero?

-Que me definiera su estrategia de negocio.

-Dice un chiste: “¿Mamá, mamá, en el cielo hay leyes? Y ella responde: “No hijo, no ves que para tener leyes hacen falta políticos y abogados”. ¿Qué le surgiere?

-Que quiero que mi madre esté toda la vida conmigo.