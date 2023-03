Emeritense con apellido alemán, estudió doble grado de Comunicación y Documentación en Badajoz. Descubrió que los medios de comunicación no eran lo suyo y decidió probar con el marketing. Optó por hacerse ‘freelance’ y gestionar sus propias redes sociales y clientes. Realiza servicios de social media, mentorías y branding.

¿Es más de Reels o de Tik-Tok?

Sinceramente, me gusta más grabar reels pero me gusta más consumir Tik-tok. Esta última es una plataforma que me atrapa, la verdad.

¿Si pudiera volver atrás en el tiempo volvería a emprender?

Si, por supuesto. Te da muchas tablas y te hace aprender mucho más rápido.

¿Cuántas veces ha tenido que explicar a lo que se dedica?

Muchas veces (ríe). La verdad es que de primeras la gente no lo entiende, y tampoco entiende que me pueda ganar la vida haciendo lo que hago.

¿Qué plataforma es mejor para encontrar trabajos?

Sin duda, Linkedin, pero también te digo que la mayoría de clientes los he conocido por Instagram y por el boca a boca. Pero si tuviera que quedarme con una, sería con Linkedin, ya que te permite crear una buena red de contactos y poder comunicarte directamente con los CEO´s de las empresas

¿Se considera influencer del marketing digital?

Podría decirse que sí. Ayudo a otras empresas y marcas a posicionarse en Internet y a tener mucha más visibilidad. Actualmente tengo mucha visibilidad e intento que esa visibilidad se enfoque en positivo para que las demás empresas y marcas aprendan conmigo.

¿Apaga el móvil en su tiempo libre para desconectar?

No, yo creo que eso de desconectar no existe. La verdad es que no me atrevo a apagar el móvil porque nunca sabes si vas a tener que apagar algún fuego.

¿Algún secreto para crecer en seguidores?

Tampoco es un secreto, la verdad. El contenido es el rey y es el que te traerá seguidores. Si tu contenido interesa a la audiencia, ganarás seguidores. Ser diferente y creativo es lo que podrá hacer que tengas más alcance y más seguidores. La gente te sigue porque quiere aprender o porque quiere algo de ti. Las marcas tienen que aprender a mostrarse lo más cercanas, entretenidas y educativas para poder llegar hasta su público.

¿Le molesta más la cuota de autónomo o encontrarse con perfiles falsos?

Me molesta más la cuota de autónomo (ríe), más bien porque es bastante elevada y a mi parecer es injusta. Los perfiles falsos están condenados desde que se crean, muy pronto se denuncia e Instagram y Facebook hacen bien su labor para eliminarlos.

¿Qué es lo más importante a la hora de postear contenido?

Ser creativo y conocer los puntos de dolor de tu cliente. La gestión de redes sociales tiene mucho de marketing y estrategia. Hay que saber crear contenidos creativos que impacten a nuestra audiencia y que nos ayuden a vender nuestro producto o servicio de manera inconsciente.

¿Cuál es son sus herramientas favoritas para programar publicaciones?

¿Y si te digo que no las programo? La verdad que no suelo programar ninguna publicación de ningún cliente ni las mías propias. Las subo a mano, y tiene una explicación. Si subes el contenido manualmente puedes interactuar con tu audiencia diez minutos antes y diez minutos después. Esto hace que tu post tenga más probabilidades de mostrarse a más audiencia porque la plataforma identifica que pasas tiempo dentro de la misma y le mostrará ese contenido a la audiencia con la que has interactuado recientemente. Por eso lo hago así. Obviamente quiero los mejores resultados.

¿Puede descansar algún día en semana o en festivos?

No, no porque no pueda, es porque no quiero. Hay días que “no tengo nada que hacer”. Le pongo unas comillas porque cosas siempre tenemos que hacer, sino es la casa, es la comida. Pero me gusta estudiar o seguir avanzando con las ideas de mi proyecto en esos días que tengo más libres o con menos carga.

¿Cómo es capaz de diferenciarse Rosa Müller en un mercado tan saturado?

La diferenciación creo que radica en el compromiso, naturalidad y transparencia con la que me muevo por el marketing digital. Si hay algo que no pueda atender o un cliente que no me cabe en la cartera, se lo digo de manera honesta: no puedo coger tu proyecto este mes. Prefiero darle un buen servicio a pocos clientes que tener una cartera saturada. Si hay algún tema que no controlo, se lo derivo a otro profesional, pero me gusta estar tranquila con el servicio que vendo y que mi cliente se sienta acompañado en todo el proceso, que tenga los resultados que espera. Pongo toda la carne en el asador.