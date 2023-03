Es natural de Cáceres y está graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, con maestría en Comunicación Política y candidato a doctor. Acumula más de cuatro años de experiencia en Colombia como profesor e investigador. Su primer destino fue en la Universidad de Ibagué y, actualmente, en se encuentra la Universidad de La Sabana, donde, desde este año, ejerce como jefe del departamento de Gestión en Comunicación. En su currículum también figuran destinos laborales nacionales como RTVE o la Agencia EFE, así como varias agencias de comunicación.

Usted dejó Cáceres con apenas 18 años para irse a estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual en Madrid. ¿Le costó tomar esa decisión? ¿Qué es lo que más recuerda de aquella etapa universitaria?

Si quería estudiar periodismo, tenía que ir a Madrid. En casa también me dijeron que los medios estaban en la capital así que allí debía estudiar. Tenía la suerte de que mi tío era periodista y un amigo suyo, profesor en la Universidad Carlos III, se prestó para hacerme un tour por la Facultad. Fue una etapa muy bonita con muchos aprendizajes y grandes amistades que, además, me permitió estudiar en Alemania.

Como muchos jóvenes periodistas pasó por El Periódico Extremadura dentro de su formación. ¿Qué fue lo que más le gustó de aquella experiencia?

En el verano del 2010, tuve mi primera experiencia de prácticas en la sede de Cáceres de El Periódico Extremadura. Son gratos los recuerdos de esos dos meses de verano en la sección ‘Región’ del periódico. Aprendí mucho sobre el proceso de narrar historias regionales y de las revisiones y consejos del jefe de redacción. Todo ello me sirvió mucho para continuar con mis estudios y para seguir conociendo Extremadura.

Sin embargo, decidió dejar el oficio del periodismo y pasar a la comunicación corporativa. ¿Por qué tomó esa decisión?

No fue una decisión premeditada. La vida da vueltas y se abrieron oportunidades laborales que me llevaron en esa dirección. Organizaciones como RTVE y la empresa CT Ingenieros apostaron por mí. Disfruté mucho esos años en los que pude seguir contando historias para conectar personas; eso es lo que da sentido a la comunicación.

¿Se imaginó alguna vez que viviría en Colombia? ¿Qué fue lo que le llevó a miles de kilómetros de Cáceres?

No. Fue una puerta que se abrió en un momento en el que necesitaba un cambio de aires. Llevaba varios años con el runrún de probar la vida universitaria y ver el salón de clase desde el otro lado. Además, la investigación académica fue algo que me encantó desde que me la mostraron en el master. Ya son algo más de cuatro años los que llevo disfrutando de la docencia con relevancia práctica y un gran impacto social.

Usted es investigador, imparte clases y es jefe de departamento en la Universidad de La Sabana. ¿Cómo está siendo esa experiencia?

La vida de un profe universitario no solo incluye dar clases e investigar, sino también la gestión administrativa. Recientemente, asumí la jefatura del departamento de Gestión en Comunicación. Mi cometido es asegurar que, como profesores, hacemos posible que los estudiantes adquieran las competencias deseadas para su éxito académico. En el departamento nos encargamos de esa coherencia entre metodologías para el aprendizaje experiencial, resultados previstos de aprendizaje y contenidos curriculares. Nuestra seña de identidad es conseguir relevancia práctica, aprendizaje experiencial e impacto tangible.

Su campo de investigación está muy relacionado con la comunicación y la política. ¿Qué opina de ese dicho periodístico de que “la comunicación política no es comunicación sino propaganda”?

En España tenemos un problema cuando por política abarcamos la ‘politiquería’, la acción de gobierno y la gestión de políticas públicas. Principalmente, siempre que hablamos de política nos referimos a la ‘politiquería’ y de ahí ese distanciamiento y recelo hacia la actividad política. No hay política sin comunicación y nuestros dirigentes deben entender que deben gobernar con la sociedad, escuchándola y comprometiéndola.

¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando viene a Cáceres?

Piso la ‘tierrina’ poco, la verdad. Para mí, regresar a Cáceres es tranquilidad. Es volver a casa y estar con la familia. Y, por supuesto, degustar los manjares de nuestra región.