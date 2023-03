Esta pacense es licenciada en Comunicación Audiovisual. Arrancó trabajando en radio, televisión y periódicos digitales. Rápidamente dio el salto al comercio online y de ahí, al emprendimiento y al marketing digital. Lleva emprendiendo desde 2014 en proyectos propios, ha trabajado también en agencias de publicidad y, actualmente, como asesora docente en competencias digitales y emprendedoras. Dirige Esperanto Jewelry, una tienda online que se considera «una joyería española de diseño minimalista».

Después de una extensa lista de trabajos en su currículum, ¿cuál diría que es su verdadera profesión?

Qué magnífica pregunta… Especialmente ahora que he abierto una nueva y radicalmente distinta línea en mi currículum. Bueno, yo diría que soy comunicadora. Eso dicen mi título, mi trayectoria profesional y mi vocación, porque no he hecho otra cosa que comunicar: en medios tradicionales, en mis proyectos de emprendimiento, en las campañas de marketing en agencias o con el branding estratégico para clientes.

¿Cómo nace la idea de Esperanto?

Esperanto Jewelry llegó de manera natural después de haber montado otros proyectos de tiendas online basadas en el diseño, con principios de responsabilidad con el medioambiente, de protección por lo artesano y lo hecho en ediciones limitadas. Esos proyectos anteriores hablaban de otras marcas y del trabajo de otras personas que yo seleccionaba y reunía en mi tienda online. El paso natural era hablar de nosotros y crear nuestra marca propia. Hablo en plural porque no estoy sola: mi pareja es fotógrafo, diseñador y parte fundamental del universo Esperanto.

Está muy bien traído decir que este proyecto es la joya de la corona, ¿no?

Bueno, para mi trayectoria emprendedora lo ha sido. En Esperanto Jewelry se reúne experiencia, talento, pasiones y principios porque yo no entiendo una marca que no esté atravesada por unos principios que vayan más allá de lo que se vende: en nuestro caso, joyería de diseño y últimamente piezas vintage muy seleccionadas.

¿Cómo de importante es la creatividad para su proyecto?

La creatividad es importante en cualquier aspecto de la vida. La creatividad es útil para enfrentarse a una dificultad, para resolver un problema, para cocinar algo con lo que queda en el frigorífico. La creatividad es una actitud, no solo un talento.

¿Con qué valores le gusta alinearse?

Diseño, edición muy limitada, producción local, feminismo, responsabilidad medioambiental. A mi parecer, con aquello que nuestro mundo demanda, con lo que podría hacer de este mundo un lugar mejor.

¿Cree que compensa la aventura del emprendimiento?

Ahora que han pasado muchos años desde mis primeras incursiones emprendedoras (2014) lo tengo claro: o el dinero o el disfrute. Si te da dinero para vivir cómodamente, es suficiente para sentirse compensada. Si no te da dinero como para hacer carrera de eso, que te sirva para disfrutar. Para mí, el emprendimiento siempre ha tenido que ver con la pasión, con aquello que más me gustaba en el mundo.

Dicen que si funcionan, los negocios de comercio electrónico dan grandes alegrías. ¿Está de acuerdo?

¡Pues claro que sí! ¡Para quien tenga la gallina de los huevos de oro! Para todos los demás, lo que da es muchísimo trabajo (ríe) Una necesidad de aprendizaje y de reciclaje infinita, que resulta agotadora, eso sí que conlleva este mundo. Si quieres montar un negocio online, hazte con un buen equipo. Y si para eso necesitas dinero, busca financiación.

¿Cuántas veces ha pensado en rendirse y al final no lo ha hecho?

Incontables. Eso también es una obviedad. ¡Y por supuesto que me rendí! Si entendemos rendirse como cancelar el proyecto o negocio. Cuando lo hice, fue la mejor decisión y cada vez que miro atrás lo reafirmo. Esto daría para mucho, pero retomo la idea de “dinero o disfrute” (que a veces van juntas, por supuesto). Si no da dinero o ya no lo disfruto, yo cancelo. Cuando esto sucede por cuenta ajena, ¿qué hacemos? ¡Yo diría que lo mismo!

¿Compramos más por internet por pereza o porque tenemos una vida muy estresante?

Tenemos una vida estresante, que va muy rápido y que deja poco tiempo para comprar físicamente. Pero también compramos online porque la oferta se ha multiplicado de una manera inabarcable y el mundo analógico y digital cada vez tienen las fronteras más difuminadas.