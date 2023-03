Este placentino supo siempre que quería dedicarse a la cocina. Se formó en la Escuela de Hostelería de Salamanca y en Fonda Veracruz. Más tarde, marchó hacia el norte, para aprender todo lo mejor de ‘Lasarte’ (País Vasco) y estar con uno de los cocineros más prestigiosos de España en el ámbito culinario: Martín Berasategui.

¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a la cocina?

La verdad es que no. Ha sido una cosa que, por suerte, me gustó y decidí estudiarlo. Elegí la cocina y ha sido una profesión que me ha ido enganchando y atrapando. Me ha gustado cada vez más. El objetivo es ser cada vez más profesional

Se formó en la Escuela de Hostelería de Salamanca. ¿Cómo recuerda aquella etapa?

Fue una etapa muy bonita. Fue salir de tu casa y alejarte de tu familia y dejar un poco de ser tú. Ahí es cuando empiezas a desarrollar tu vida profesional. Sales de tu hogar y conoces a gente nueva y desarrollas una profesión nueva. El recuerdo es muy bonito, la verdad.

En el País Vasco pudo entrar en ‘Lasarte’ y aprender de Martin Berasategui. ¿Cuál fue la enseñanza que más recuerda del maestro de los fogones?

Tener un profundo respeto hacia el producto y también hacia los valores. La verdad es que estoy muy agradecido de que me dejaran entrar en esa gran casa y con todas las personas que le rodean. Es como si fueran uno. Es un compendio de humildad, profesionalidad e intentar superarse día a día y estar en continua evolución.

¿Cree que en algún momento nuestra región puede ser referente en la formación de nuevos chefs?

Creo que sí. En un futuro no muy lejano puede ser una comunidad que puede decir mucho sobre esto. Tiene una materia prima increíble y tiene unos cocineros que están demostrando que tienen un gran nivel. Extremadura puede dar grandes alegrías.

Para quien no haya tenido la oportunidad de disfrutarlo, ¿cómo definiría ‘Versátil’ y la experiencia gastronómica que supone?

‘Versátil’ es un equipo muy humano que queremos transmitir a nuestros clientes que nos dé la oportunidad de que trabajemos con él y que queremos que sea el máximo protagonista. Tiene aquí una casa en la que puede disfrutar.

‘Versátil’ acaba de revalidar su estrella Michelín y Atrio ha conseguido la tercera. ¿Hasta cuándo se puede prolongar este momento dulce de la gastronomía extremeña? ¿Pueden seguir apareciendo nuevos restaurantes con estrella?

Son cosas que se desconocen, pero sí. Pueden llegar a ser grandes protagonistas. Yo no descarto que haya más. Hay mucha gente profesional que lo está haciendo lo mejor posible. Nosotros, por nuestra parte, seguimos intentando dar lo mejor de nosotros.

¿Qué es más difícil: emular un plato que nos encantaba cuando éramos niños o reproducir un plato de Martin Berasategui?

Las dos tienen su complejidad. Cualquiera de los dos, haciéndolo con mimo, lo va a saber apreciar tu cliente. Es importante ver a los clientes disfrutar y que estén satisfechos. A mí me gusta mucho interactuar con el cliente. Hablar con unos y con otros. Es lógico, en cada menú siempre hay algunos platos estrella. Es bonito ver la diversidad de cada uno.

La gastronomía también actúa como un atractivo turístico y un motor económico, generando empleos y riqueza. ¿Qué supone ‘Versátil’ para Zarza de Granadilla?

Desde nuestros inicios, creo que ambas cosas han funcionado muy bien. Todas las personas que vienen hacen paradas en otro sitio e incluso duermen por la zona. Aquí tenemos productos de la tierra y muchos clientes van al supermercado y lo compran. Cualquier negocio que esté en una pequeña localidad, suma.

¿Cree que el turismo, y concretamente el turismo gastronómico, puede ser un elemento a tener en cuenta contra la famosa despoblación?

Por supuesto que sí. Creo que el turismo gastronómico ayuda a formar empresas de gastronomía y también a los municipios rurales. Cada vez más intentamos trabajar con esos productos de cercanía. Simplemente es por eso, por poner en conocimiento los productos.

Se hacen apuestas de futuro, como es el ejemplo de la mina de litio de Cañaveral. ¿Cree que esto ayuda a la región?

Todo lo que se haga y llegue para sumar va a ayudar. Todo lo que repercuta en trabajo y riqueza, es de agradecer. Es bueno que nos elijan y así no tengamos que salir fuera.

¿En qué restaurante extremeño (que no sea de alta cocina) le gusta comer a usted, un chef de estrella Michelin?

Si te digo la verdad, no sé qué decir. Hay muchos y me gusta llevarme bien con todos los compañeros desde siempre. Es lo que me han inculcado y es lo que intento hacer cuando ellos vienen aquí.