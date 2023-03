Esta pacense consiguió en el año 2009 la mejor nota media de toda Extremadura en las pruebas de Selectividad. A partir de ese momento, dedicó los próximos seis años de su vida a la siempre exigente la carrera de Medicina. Posteriormente, optó por realizar su especialidad en Aparato Digestivo. Una vez terminada esta etapa, a día de hoy ejerce como facultativa especialista de esta área. Natural de Badajoz, nunca se ha movido de su ciudad natal y ahora está esperando poder obtener una plaza fija aprobando las oposiciones

¿Por qué eligió la carrera de Medicina?

Cuando estaba en tercero de ESO tuve una profesora de Biología que daba unas clases apasionantes. Me contagió su entusiasmo y empecé a pensar en la Medicina como profesión y en que podría tener la posibilidad de ayudar a otras personas.

¿Qué es lo que más le atraía de esta titulación?

El poder ayudar a los demás. Y el conocimiento. El aprender cómo es nuestro cuerpo y qué ocurre cuando enferma.

Si no hubiera sido médico, ¿a qué le hubiera gustado dedicarse?

Es algo que me pregunto a menudo. Creo que hubiera estudiado Derecho o Periodismo. Me hubiera encantado presentar los informativos (ríe). De hecho, cuando viajo a algún sitio o visito algún monumento, memorizo algún fragmento de los paneles informativos y luego lo digo en modo reportera (ríe).

Usted fue la mejor nota de selectividad de su año. ¿Supuso eso alguna facilidad o dificultad a la hora de seguir con sus estudios?

La facilidad es que sabía que lo que había elegido implicaba esfuerzo y sacrificio. Que no había milagros de nada. Solo era estudiar. Y a eso ya estaba acostumbrada. Ya sabía lo que era. La dificultad fue precisamente esa: el perderte a veces muchas cosas por estar estudiando.

Una vez superada la carrera, se tiene que presentar al examen MIR. ¿Cómo se plantea uno la preparación de un tipo de examen así?

Más de lo mismo. Sabes que son unos meses con un ritmo frenético. De más de 12 horas de estudio muchos días. Sobre todo al final. Pero mi mayor motivación siempre era la misma. Las ganas de convertirme en médico y ayudar.

¿Qué le hizo decantarse por la especialidad de Digestivo?

Me pareció una especialidad muy muy completa. Puedes hacer de todo: endoscopia, ecografía, desde el punto de vista clínico es apasionante... Es muy amplia y tiene de todo. Cada patología tiene su parte interesante.

¿Cómo definiría toda su etapa de formación en la universidad y posterior residencia?

Pues tan duras como apasionantes. Recuerdo que en la universidad empezaba a estudiar prontito, pero daba igual, luego siempre me agobiaba cuando se aproximaban los finales. La residencia la recuerdo como una etapa muy bonita. Tenía que esforzarme por aprender lo máximo para poder hacerlo lo mejor posible el día de mañana. Lo mejor es la cantidad de lazos que estableces en el trabajo y con tus compañeros. Esta profesión te da la oportunidad de conocer a muchas personas y de admirarlas.

¿Qué es lo que menos le gusta de su trabajo?

El dolor que veo a veces en los pacientes y sus familias. Eso es lo peor, sin duda. Y la impotencia que siento cuando no podemos hacer más.

Hay estudios que califican las profesiones sanitarias como de riesgo para desarrollar enfermedades por la cantidad de estrés a la que están sometidos, cambios de turno constantes…¿Usted qué piensa respecto a esto?

(ríe) Es una verdad como un templo. Y sobre todo es el estrés mental. El pensar que siempre debes dar el cien por cien y que no puedes equivocarte porque la vida de alguien depende de ti. Eso es lo más estresante de todo, sin ninguna duda. Al menos para mí.

¿Tiene algún proyecto profesional para este año?

De momento, que se resuelvan las oposiciones y ver si puedo tener la plaza en propiedad.

Imagino que en una profesión como la suya, debe haber veces que se lleve el trabajo a casa. ¿Qué suele hacer para desconectar?

Te diría que realmente no consigo nunca desconectar, la verdad. Sobre todo en algunos momentos es más difícil. Piensas en el paciente. En su familia. Si estás haciendo todo lo posible. Me resulta casi imposible salir del trabajo y no pensar en ello hasta el día siguiente. Pero bueno, el deporte siempre ayuda a evadirte y una cena con mi pareja y un vinito es lo mejor para evadirse.