Estudió en Trujillo, su localidad natal, hasta terminar bachillerato. Después se trasladó a Cáceres para hacer el grado superior de cocina. Una vez finalizado, se marchó a Madrid a trabajar en ‘Bibo’ de Dani García, donde estuvo cerca de un año. Más tarde cambió de emplazamiento para ir a ‘Etxebarri’. Y ahí ya sintió la necesidad de dar el salto de llevar su propio restaurante y regresó a Trujillo a tomar las riendas del negocio familiar, con el que ha sido reconocido con el Bib Gourmand.

‘Alberca’ era el negocio de sus padres, que lo abrieron como brasería en 1997. ¿Qué recuerda de aquella etapa?

Lo que más recuerdo es que después del colegio, en vez de ir a comer a casa, íbamos al restaurante. Y nosotros (mis hermanos y yo) nos poníamos a jugar por el restaurante. Jugamos entre las mesas para hacer un poco de tiempo para que la cocina se liberase y ya ponernos a comer nosotros. Era otra época, no cabe duda.

¿Por qué optó por la cocina? Usted quería ser futbolista…

Así es. Yo siempre he querido dedicarme a algo relacionado con el deporte. A poder ser futbolista, cómo no. Pero cuando tuve que echar la solicitud para los módulos, me aconsejaron que, por si las moscas, apostara por más de uno. Y pensé en el de cocina. Porque aunque después no me dedicase a ello profesionalmente, de algo me serviría para ayudar a mis padres. Y salieron los resultados de cocina antes que el otro y tenía que decidir. Ahí opté por la cocina, sabiendo que siempre iba a tener tiempo para cambiar.

Se ha formado con chefs de enorme prestigio como Dani García y en grandes establecimientos como ‘Etxebarri’. ¿Qué aprendizaje se lleva de aquellos momentos?

Yo lo que digo siempre es que de esos sitios no te llevas recetas, te llevas aprendizajes de otro tipo. Con Dani García me llevé el aprendizaje de trabajar en grupos con mucha gente. Pasé de ayudar a mis padres en una cocina de cuatro personas a pertenecer a una cocina en la que éramos 30 cocineros. Aprendí a trabajar en equipo y a llevarme amigos para siempre de todas partes de España y fuera de ella. Y en ‘Etxebarri’ me quedé impregnado de su concepto como restaurante. Es un lugar conocido en todo el mundo por su respeto al producto y por poner en valor los procesos de un restaurante desde lo más primitivo. Y, cómo no, con el fuego como hilo conductor de todo.

¿Por qué decidió volver a casa y tomar las riendas de ‘Alberca’? ¿Cuál fue la reacción de sus padres?

Desde el primer día que me fui a trabajar fuera, en mi cabeza estaba volver. Por eso, dos años en grandes restaurantes fueron más que suficientes para animarme a emprender mi propia aventura. Mis padres siempre me han apoyado absolutamente en todo y me han dejado hacer siempre lo que sentía, la verdad.

Cuente, por favor, cómo ha cambiado el concepto de ‘Alberca’ desde entonces…

Ahora no es ni mejor ni peor que antes, sino que el concepto gastronómico es diferente. El restaurante ha pasado de tener un menú de 15€ de comida típica de la región con un primero, un segundo y un postre, a menús degustación que oscilan entre los ocho y doce pases con cocina más creativa y nuestras propias versiones de los platos típicos que teníamos antes.

¿Qué opina la clientela de este cambio? ¿Mantiene clientes de sus padres o la mayoría llegan desde fuera?

En general, la aceptación es muy buena. Nadie me lo ha dicho a mí en persona, pero imagino que habrá gente que prefería lo de antes y está en todo su derecho. Pero al final, yo hago lo que me hace feliz. En la hostelería se trabajan muchas horas y, o haces realmente lo que te hace feliz, o es muy difícil aguantarlo. Es normal que el proceso del cambio no sea un camino de rosas. A veces hay que tener las espaldas un poco anchas y, si realmente crees que vas en el camino correcto, apostar por ello incondicionalmente.

¿Cuál diría que es el plato estrella de ‘Alberca’ que nadie puede marcharse sin probar?

Uno que engloba todo lo que buscamos actualmente es la ‘Yema a la brasa’. Tiene creatividad, sutileza y mucho sabor. Y está totalmente inspirada en mi experiencia en ‘Etxebarri’.

¿Qué supuso para usted ser reconocido con el Bib Gourmand?

Una alegría enorme. Al final, este tipo de gastronomía es arriesgada. Cualquier reconocimiento que acredite de alguna manera que estás haciendo las cosas bien, te da mucho ánimo y fuerza para apostar más por ello si cabe.

Tiene 27 años y es uno de los chefs extremeños más jóvenes. ¿Le gusta ese cartel o le incomoda un poco que se hable de su edad?

No, no me incomoda para nada. Es más, me gustaría que hubiese muchísimos más jóvenes como yo en nuestra región que den el paso y monten sus propios negocios.

Recomiéndenos un restaurante extremeño (poco conocido) en el que le guste comer…

‘El Bulevar’, en Santa Cruz de la Sierra. Un lugar de comida tradicional en el que siempre siempre vas a comer bien. Mis padres me llevaron mucho de niño y he seguido yendo.