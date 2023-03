Este joven natural de Burguillos del Cerro es graduado en Biología y cuenta con un Máster en Biotecnología Avanzada, ambos en la UEX. Desde 2015 trabaja en INTAEX, que pertenece a CICYTEX. Su estudio para mejorar la seguridad alimentaria en la conservación de la leche materna ha conseguido el tercer premio en el concurso internacional HPP Research para jóvenes investigadores. Actualmente está realizando una tesis doctoral sobre los subproductos y residuos de la agroindustria para la conservación de alimentos como modelo de economía circular.

¿Qué es lo que más le atrae del mundo de la investigación?

Lo que más me atrae del mundo de la investigación es la posibilidad de dar respuesta a cualquier problema o pregunta que nos podamos hacer. Desde pequeño he sido un chico muy curioso, con muchas ganas de aprender y saber cada vez más. Y bueno, qué mejor que dedicarse a la investigación para poder satisfacer esas inquietudes.

¿Cree que la investigación es eso que todo el mundo dice que es importante, pero a la hora de la verdad muy pocos le dan la importancia que merece?

Totalmente. La investigación es un pilar fundamental de la sociedad de hoy en día y sin ella el avance del ser humano no es posible, de eso estoy convencido. Realizamos una labor imprescindible a todos los niveles, pero sí que también es verdad que nuestro trabajo lamentablemente se encuentra bastante a la sombra de la sociedad y que no está todo lo reconocido que debería.

¿Se esperaba el premio internacional para jóvenes investigadores?

La verdad es que nos pilló un poco por sorpresa, no os voy a mentir. Nosotros éramos conscientes de la gran calidad de nuestro estudio y de que había posibilidades de llegar a estar entre los tres mejores, pero a premios internacionales como este se presenta gente muy buena con investigaciones de un altísimo nivel y nunca se sabe lo que va a pasar.

Tras sucesos tan impactantes como la pandemia, ¿cree que la figura del investigador se ha hecho aún más importante si cabe?

En mi opinión, sí. Hay mucha gente que nos ha situado en el mapa, como se suele decir, y que se ha dado cuenta de la gran labor que realizamos. Pero nos queda mucho como sociedad por avanzar y por reconocer realmente el trabajo que hay detrás de cualquier investigación, su importancia y repercusión.

Dicen que la clave de toda investigación es el ensayo y error. ¿Está de acuerdo?

En parte estoy de acuerdo, la verdad. Pero no con esa expresión como tal. La investigación no se trata de ponerte a probar cosas y esperar a ver qué sale. En cambio, sí que estoy de acuerdo con eso de que un resultado negativo no es un mal resultado. Al fin y al cabo, esto te permite descartar hipótesis previas que te planteas para poder seguir avanzando hacia otros objetivos y metas.

¿Hasta qué punto cree que la investigación puede ayudarnos?

Creo que hay una idea equivocada de que los resultados de las investigaciones es algo que queda ahí solo a disposición de la comunidad científica, y no es así. A todos los que nos dedicamos a esto nos ha llegado algún conocido con el típico “Y lo que tú haces ¿para qué sirve? ¿dónde puedo yo ver esos resultados explicados de manera sencilla?”. Toda investigación puede servir de base para otras ideas o directamente ser aplicada para solucionar problemas que se nos presentan día a día.

¿Cómo fue la idea de ponerse a trabajar con la leche materna?

La idea de ponernos a trabajar con la leche materna fue como ocurre con cualquier proyecto de investigación. Detectas un problema y te planteas cómo poder abordarlo y darle solución. Vimos que la leche materna tratada con los sistemas de conservación tradicionales perdía calidad nutricional, ya que la temperatura destruye moléculas que son beneficiosas para los recién nacidos. Por lo tanto, nos planteamos aplicar otras tecnologías que evitasen esa pérdida. ¿Cuál fue la conclusión más importante que extrajo de este estudio?

¿Cuál fue la conclusión más importante que extrajo?

La conclusión principal es que la aplicación de nuevas tecnologías, como son las altas presiones hidrostáticas, permite reducir la cantidad de posibles microorganismos patógenos presentes en la leche materna, a la vez que mantienen su calidad. Esto es muy útil a la hora de almacenarla en los bancos de leche sin modificar su calidad nutricional.