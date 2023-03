La pacense ha publicado recientemente ‘Tigre de Fuego’, su primer libro. Se adentró en el mundo de la comunicación colaborando con la Cadena SER. Después trabajó en la sección cultural de un semanario del sur de Madrid y compaginó varias colaboraciones en diarios digitales deportivos con un Máster en Periodismo Deportivo y un Máster en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Historia. Tras pasar por la sección de deportes de El Diario de Sevilla, aterrizó en el ámbito del marketing digital y la comunicación corporativa, para adentrarse en el sector de la automoción.

¿Sería capaz de resumir sin hacer spoilers qué nos relata en ‘Tigre de Fuego’?

‘Tigre de Fuego’ es una aventura entre sociedades secretas, intrigas faraónicas, fanatismo religioso y teorías envueltas en misterio que nos harán pensar en la filosofía de la antigüedad, la pérdida de conocimiento a lo largo de los siglos y la importancia de la primera palabra escrita. Es una novela que mezcla aventuras y thriller contemporáneo. Se trata de un libro para los amantes de las obras literarias de suspense e investigación que roza el ocultismo y lo sobrenatural. Cabalga entre los saberes arcanos, la arqueología, el arte y el esoterismo. Además, esta obra pone énfasis en las personas con discapacidad como protagonistas de historias de aventuras.

Tras su reciente maternidad, ¿Se atrevería a escribir también un libro sobre cómo ser madre sin morir en el intento?

Seguramente no.

¿En qué momento decide ser escritora?

No es algo que decidiera, fue un proceso que nació solo. Siempre me ha gustado idear y contar historias. En esta ocasión fui más allá y comencé a desarrollar un proyecto sin ninguna pretensión de publicación ni nada parecido, así que me lo tomé con calma, sin marcar más objetivos que el de terminarlo. Una vez conseguido fue cuando pensé, “bueno, quizás esto interese a alguien más”, y comencé a enviarlo a las editoriales poco a poco.

¿Alguna fuente de inspiración para escribir?

Creo que en todas las personas que crean algo de la nada coexisten múltiples fuentes de inspiración que van desde la cultura que hemos consumido desde pequeños hasta experiencias propias, viajes, personas que conocemos, miedos personales…

¿Es buena compañera la cafeína a la hora de redactar capítulos de la trama?

En mi caso, no. Como ya he comentado anteriormente, me lo he tomado con bastante calma y he escrito cuando me ha apetecido y lo que me ha apetecido. Para mí es un hobbie, entonces no puede ser otro foco causante de estrés. Para eso tengo mi trabajo (ríe).

¿Libro en formato papel o digital?

Papel, siempre.

¿Para tener creatividad hay que ser un poco ‘friki’?

Pues la verdad que no me he parado a pensarlo en profundidad (ríe), pero no lo creo. Para ser creativo tienes que tener momentos en los que puedas dejar volar tu imaginación. En mi caso, suelen ser momentos de tranquilidad, en los que me encuentro sola y me comunico conmigo misma, pero no me considero ‘friki’ por ello.

¿Leer es terapéutico?

Absolutamente.

¿Si leyéramos un poco más viviríamos en una sociedad mejor?

Al menos, viviríamos en una sociedad menos manipulable.

Dicen que “los libros son como las películas, pero con un mayor ejercicio de imaginación”. ¿Está de acuerdo?

Sí, sí, totalmente. Un libro te permite crear escenarios que son únicos, personajes, momentos… En una película, ese momento, esos espacios y esos personajes están configurados por la imaginación de su creador o de su intérprete y todos los espectadores los vamos a ver como han predefinido que los veamos. Eso no pasa en un libro. Un libro puede tener tantas versiones distintas como número de lectores.

Usted se considera una escritora novel. ¿Se imagina siendo una escritora Nobel?

No me considero ni escritora, imagínate pensar lo segundo. Al menos de momento no me lo planteo. En lo que sí pienso es en continuar contando historias.

¿Tiene recuerdo de cuál fue el primer libro que tuvo entre sus manos para leerlo?

La verdad es que no recuerdo un libro concreto. Recuerdo una novela que leí de pequeña y me impactó, que fue ‘Momo’ de Michael Ende, pero no fue la primera.