Esta placentina ha concentrado su carrera en el CP Miralvalle, donde ahora mismo tiene la responsabilidad de ser capitana del equipo. Durante la temporada 2020/21 lo hizo en una de las categorías de élite del baloncesto femenino nacional (Liga Femenina 2), donde llegó a jugar la fase de ascenso a Liga Femenina Endesa. Ya durante la en la 2021/22 ha jugado en la Liga Challenge y la presente temporada, 2022/23 está de nuevo en Liga Femenina 2.

¿Cómo definiría su relación con el baloncesto?

El baloncesto es una parte muy importante de mi vida. Desde muy pequeña he tenido un balón entre mis manos y descubrí que este era el deporte que me encantaba. Actualmente, es mi trabajo y estoy muy contenta de poder trabajar en algo donde disfruto.

¿Y con el Miralvalle?

El Miralvalle es mi segunda familia, llevo con ellos desde los seis años y siempre me han cuidado y tratado de la mejor forma posible. Por ello, intento darles siempre lo mejor de mí y aportar mi granito de arena para ayudarles a crecer y mejorar cada día.

¿Se consideran un grupo de amigas o una familia?

Nos consideramos una familia, no sólo en el primer equipo, sino desde nosotras hasta las más pequeñas de la cantera. Siempre que tenemos tiempo nos gusta ver sus partidos y apoyarlas igual que ellas lo hacen con nosotras

¿Qué supone para usted ser capitana?

Llegar al primer equipo, representar al club de mi vida por España y ser la capitana es un sentimiento muy especial. Intento que todas mis compañeras se sientan parte de la familia desde el primer día y ayudar a las más pequeñas que vienen a entrenar con nosotras a sentirse parte del equipo como una más, ya que creo que lo más importante para que un equipo y un club funcione es que se forme un buen grupo y eso lo tenemos.

¿Cuál ha sido su partido más especial?

Es muy difícil elegir sólo uno. Se me vienen tres a la cabeza que supusieron mucho para mí y el club. El último partido de liga (temporada 2020/21) contra Magec Tías que nos daba el billete para jugar la fase de ascenso Liga Femenina Endesa, y en esa misma fase, el encuentro ante Lima Horta que conseguimos ganar en la prórroga. Pero sobre todo, no podré olvidar el partido ante Azpeitia de esa misma temporada, primer encuentro en el que podíamos contar con nuestra afición y que respondieron como nunca (casi 600 personas) para llevarnos en volandas hacia la victoria que nos daba el ascenso a Liga Challenge.

Explíquenos cómo se firma un triple doble en categoría nacional

No sabría explicarlo, creo que es algo muy complicado de conseguir. Simplemente jugué el partido intentando ayudar a mi equipo lo máximo posible para conseguir la victoria y lo único de lo que era consciente era que estaba cogiendo más rebotes de lo habitual, pero en ningún momento pensé que había hecho esos números. Cuando me lo dijeron al terminar, no podía creérmelo.

¿Cuáles son sus próximos objetivos?

El principal objetivo del equipo ahora mismo es meternos en la fase de ascenso a Liga Challenge y a nivel individual, trabajar y mejorar cada día, así como seguir preparándome al mismo tiempo las oposiciones para ser profesora de Educación Física.

¿Se imagina jugando en otro equipo?

Tuve una temporada en la que pude vestir la camiseta del San Antonio de Cáceres, además de la de Miralvalle, y me sentí muy bien. Sí que es verdad que no es la misma categoría ni algo parecido, pero no le tengo miedo. Si algún día tengo que jugar en otro equipo tendré que hacerlo aunque mi corazón siempre será azul y sé que el Miralvalle me apoyará y querrá lo mejor para mí.

¿Le gusta ver baloncesto como espectadora?

Sí, me encanta todo lo que sea baloncesto. Además de ver partidos por la televisión, siempre que tengo oportunidad me acerco a ver a la cantera de Miralvalle sin importar la categoría e incluso estoy de oficial de mesa en algunos de ellos.

Lo ha pasado mal y hasta pensó en retirarse. ¿Qué fue lo que más le ayudó en esos momentos?

Me apoyé en mi familia y mis amigos, que me ayudaron a ver las cosas positivas, a desconectar y a darme cuenta que momentos malos hay y va a haber siempre, pero es ahí cuando más fuerte hay que ser. Al final los problemas son escasos en comparación con la gran cantidad de cosas bonitas que he podido vivir y amigas que tengo gracias a este deporte.

¿Cuándo deje de jugar, seguirá vinculada con el baloncesto?

Seguro que sí. Hice el curso de entrenador de Nivel 1 y en un futuro quizás pueda estar vinculada de esta forma, pero espero que todavía me queden muchos años disfrutando como jugadora. Luego ya se verá.