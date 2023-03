Es natural de Madrigal de la Vera y cuenta con una más que dilatada trayectoria a pesar de su corta edad. Después de vivir una experiencia laboral lejos de España, decidió regresar a su casa porque quería volver a vivir en Extremadura, donde asegura que se siente muy a gusto. En la actualidad compagina su trabajo como diseñador gráfico en remoto con su actividad como DJ, algo que empezó siendo un hobbie y que se ha ido convirtiendo en una profesión con el paso del tiempo. Su talento le ha permitido trabajar en algunas de las mejores salas de fiesta del país.

¿Cómo define usted la música?

Como un arte, una pasión, una forma de escapar de la realidad. Muchas veces nos refugiamos en la música. Tanto para los momentos de felicidad, como también en los de tristeza.

¿En qué momento decide ser Dj?

Siendo tan solo un niño, mi hermano Aaron me transmitió esta pasión por la música. Con los años se convirtió en algo que me llamó más la atención y empecé a tomarme en serio todo este mundo. En 2018 tuve mi primera actuación delante de un gran público. Eso pasó a ser algo adictivo, era algo que no quería dejar de hacer.

¿Cree que en la escuela deberían enseñar algo más en la asignatura de música?

Por supuesto. La música engloba demasiado para centrarnos solo en una parte tan pequeña y poco llamativa para las nuevas generaciones. La parte teórica la veo necesaria para entender la música, pero quizás se deberían aplicar nuevos métodos, la verdad.

¿Cuál diría usted que es la clave para ser un buen DJ y poder triunfar en este mundillo?

Diría que hay que contar en un 50% con la técnica y habilidades con la mesa de mezclas y el otro 50% es la conexión con el público y la elección de las canciones. La mezcla de ambas siempre da buen resultado.

¿Cuál ha sido el sitio más especial donde ha pinchado?

De cada sitio te llevas algo especial, pero algunos te marcan más. Sin duda, me quedo con tres: ‘TheBigShow’ en Madrid, con casi 30.000 personas; mi primera vez en ‘Mya Valencia’ y mi regreso a mi pueblo natal después de la cuarentena.

Díganos cuál es su tema favorito

Como DJ, para pinchar delante de un público me quedaría con ‘Freed from desire’, de Gala, mientras que en lo personal, para escuchar en casa o en el coche sería ‘Summer Paradise’, de Simple Plan.

¿Cuál ha sido la canción más rara con la ha cerrado una fiesta?

Siempre me ha gustado ser un poco ‘troll’ para eso. La verdad es que ha habido un poquito de todo. Ahora se me vienen a la cabeza algunas canciones que puse, como ‘Amo a Laura’ y ‘La abeja Maya’.

¿Se lo toma como un hobby o una profesión?

Al principio todo empezó como un hobby, pero con el tiempo, el progreso y el aumento de trabajo, ha pasado a ser una profesión más de la que vivir.

¿Cree que plataformas como Tiktok o Instagram están haciéndole daño a la música?

No creo que la estén dañando como tal, pero sí están haciendo que la música dure muy poco tiempo y nos cansemos antes de las canciones. Por así decirlo, le ponen fecha de caducidad a las canciones. Aunque creo que también están dando visibilidad a artistas pequeños. Tiene su parte buena y su parte mala.

Mientras usted trabaja, el resto de la gente está de fiesta. ¿Se lleva bien?

Siempre tengo ganas de subirme a la cabina y empezar a poner música. Lo prefiero a estar de fiesta entre el público. Es algo que realmente no se me pasa por la cabeza en las sesiones.

Trabaja también como diseñador gráfico ¿Se parecen la música y el diseño?

El diseño es otra de mis pasiones desde pequeñito. Veo en ambas una forma de expresarte sin necesidad de decir palabra. Tanto en la música, como en el diseño empiezas con un lienzo en blanco y vas aportando tus propias cosas hasta convertirlo en algo de admirar para el resto.