Esta cacereña es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Con 18 años comenzó a colaborar en Canal Extremadura Radio en el programa ‘Soy lo prohibido’. En 2015, tras realizar prácticas en el Sevilla FC, trabajó en el Periódico Extremadura y Europa Press. Ha trabajado como reportera en diferentes productoras dando servicio a los informativos de Canal Extremadura TV, una labor que desde 2020 compagina con su cargo de jefa de prensa de la Federación Extremeña de Automovilismo. Además, es corresponsal en Extremadura de la revista Autohebdo Sport y community manager para diferentes empresas.

Ahora mismo le vemos compaginando varios trabajos. ¿Cree que el pluriempleo demuestra que una persona sirve para hacer oficios al mismo tiempo o demuestra cierta precariedad?

El pluriempleo es el claro ejemplo de que nuestra profesión está absolutamente precarizada. No solo a nivel económico, sino también por las condiciones laborales. Personalmente, llevo más de siete años trabajando en fin de semana, algo que complica la conciliación con mi vida personal y que me impulsa a buscar nuevos horizontes.

¿Cuál es el trabajo en el que más disfruta?

Realmente, todas las labores que desarrollo están relacionadas con el periodismo, por lo que cada una de ellas me llena bastante. Disfruto mucho en la televisión, al ser un trabajo en equipo que me aporta cosas preciosas. Me ha dado grandes amigos y me ha hecho superar muchos miedos. La FEXA me está ayudando a descubrir todo lo bueno del automovilismo. Como community, me encanta afrontar diferentes retos.

Usted trabaja en un gabinete de comunicación y también para medios. Dicen que mientras que los primeros están ganando fuerza, los segundos están cada vez más a merced de las notas y comunicados que manden los segundos. ¿Está de acuerdo?

No creo que de forma generalizada los medios de comunicación se dediquen a reproducir únicamente las notas de prensa, la verdad. En mi trabajo en el gabinete tengo la misión de transmitir la información consiguiendo atraer la atención de los periodistas y ellos deben ver esa nota como una oportunidad de desarrollar un tema más allá de lo que aparezca en el documento.

Dicen que un community manager puede proceder del mundo publicitario o del periodismo. ¿Dónde cree usted que está más cercano este puesto?

Es curioso porque las licenciaturas de periodismo y de publicidad comparten algunas asignaturas. En mi opinión, está cercana a ambas. No sabría decirte a cuál más; realmente un community transmite una información al tiempo que publicita la imagen de la marca.

Se ha iniciado también en el mundo de la formación. ¿Qué nos dice de esto?

Pues que ha sido una experiencia maravillosa, inesperada y bastante divertida. Este verano, el responsable de Super Writer Academy contactó conmigo y me propuso realizar una formación sobre la elaboración de notas de prensa. Aunque al principio pensé que era una locura, decidí hacerlo. Siempre soy yo la que más se cuestiona.

¿Cree que las titulaciones de Periodismo y Comunicación Audiovisual se acabarán fusionando?

En mi opinión no debería pasar, la verdad. Son dos carreras paralelas pero cada una de ellas tiene sus particularidades. Yo te puedo hablar de Periodismo y te aseguro que aún no comprendo por qué se hace tanto hincapié en determinadas cosas y tan poca en otras que te preparan realmente para el mundo laboral. Si se uniera con otra carrera, imagino que el tiempo dedicado a las asignaturas de cada especialidad se reduciría. Creo que si eso pasara acabaría perjudicando muchos a ambas titulaciones.

¿Qué le diría a un joven estudiante que se está planteando empezar alguna de estas carreras?

Pues que si va a estudiar periodismo, lo haga porque tiene esa vocación, no por lo que le digan o por lo que le dejen de decir. Esta es una carrera de fondo y no es fácil abrirse camino. No te haces millonario. Cientos de veces quieres tirar la toalla y si no tienes vocación se complica todo. Si tiene un sueño, que luche por él y que no se deje pisar por nadie. Esto último se lo digo a todos los jóvenes, hagan lo que hagan.

¿Apelaría usted a la objeción de conciencia si tuviera que dar una información que atenta contras sus principios?

Si algo he aprendido en los años que llevo ejerciendo el periodismo es que, por encima de todo, estoy yo. Así es que, sí, apelaría a ella.

¿Qué le parece que hace unos años se le llamara gabinete de prensa y ahora se le llame gabinete de comunicación?

Creo que es un error, puesto que son términos que, aunque puedan parecer idénticos, no lo son.