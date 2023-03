Tras ser enfermera asistencial durante ocho años en diferentes servicios (traumatología, urología, anestesia o quirófano, entre un largo etcétera) y trabajar en Alemania, España y Guinea Ecuatorial, esta pacense trabajó como enfermera formadora para una empresa de productos sanitarios, viajando por toda España dando formaciones en diferentes hospitales y ciudades. En última instancia, ha decidido emprender su proyecto como enfermera especializada en nutrición integrativa y salud femenina.

¿Qué le hizo dedicarse a una carrera sanitaria?

Las ganas de ayudar a los demás.

¿Siempre ha tenido claro que quería ser enfermera?

No. En un comienzo quise estudiar Medicina pero no entré, por lo que al final escogí Enfermería. Me di cuenta cuando hice las prácticas del primer año que verdaderamente era eso lo que estaba buscando y no Medicina. Quería estar a pie de cama con el paciente, poder escucharlo y atenderlo, y esas eran funciones que la enfermería me permitía.

¿Qué le ha llevado a querer darle otro enfoque más holístico a su profesión?

Entender que la salud no es sólo un estado de bienestar físico, sino que es el equilibrio entre el bienestar físico, mental y emocional, y que a su vez, todas estas partes están conectadas entre sí. Podemos cuidarnos mucho físicamente, pero si nuestra parte emocional y/o mental no está cuidada, habrá un desequilibrio y este producirá la enfermedad.

Es usted enfermera, naturópata experta en nutrición natural y salud femenina. ¿Cómo explicaría usted todo esto para que lo entendiéramos mejor?

Ayudo a mujeres a mejorar su salud y bienestar a través de cambios conscientes en su alimentación y hábitos de vida con un enfoque holístico. Entendiendo que todo proceso de cambio necesita integrar el plano físico, mental y emocional.

Cree que cada individuo debe ser parte activa en el proceso por el que está pasando. ¿Cómo se transmite esta idea a una sociedad que tiene una pastilla para cada cosa que nos pasa?

Yo siempre pongo un ejemplo: imagina que te estás golpeando la mano con un martillo y como consecuencia te duele la mano. Tienes varias soluciones. La primera, tomar un comprimido y seguir golpeándote la mano. Al final, puede suceder que cada vez necesites tomar más comprimidos porque ya no te haga efecto un sólo comprimido. La segunda opción sería tomar una alternativa más natural y ponerte un guante para proteger la mano, pero este guante con el tiempo, se rompería porque tú sigues golpeándote la mano, y entonces volverías a tener dolor. ¿Cuál crees que sería la mejor solución? Dejar de golpearte la mano, ¿verdad?. Sin embargo, el trabajo de dejar de golpear tu mano depende exclusivamente de ti y, a veces, no te voy a engañar, es el camino más difícil. Pero sin duda, el tomar las riendas y ser parte activa de tu proceso de salud es el camino más beneficioso y duradero.

¿Qué perfil de personas suelen ser las que acuden a usted para que les ayude?

Mujeres de diferentes edades que tienen alguna patología femenina como dolor menstrual, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, amenorrea hipotalámica, síndrome premenstrual, etc. Mujeres que tienen problemas digestivos (hinchazón, gases, malas digestiones…) y mujeres que quieren tener más energía, perder peso de forma saludable sin hacer dietas y/o mejorar patologías como hipertensión, colesterol y/o diabetes.

¿Considera que la disciplina y los hábitos que llevamos en nuestra vida cotidiana, pueden ayudarnos a mejorar o incluso llegar a cambiar nuestra salud?

Absolutamente. Tenemos la creencia de que cuando tenemos un problema de salud es causado, en gran medida, por nuestra genética. Pero déjame compartirte que la genética sólo influye entre el 5-15% en el hecho de que una enfermedad se desarrolle. El otro 85-95% depende de la epigenética. Esto significa que nuestro estilo de vida (alimentación, descanso, ejercicio, contacto con la naturaleza, exposición a tóxicos, etc) puede interferir y cambiar nuestros genes. Y como puedes ver, este último porcentaje es bastante alto.

¿Cómo ha llegado a dónde se encuentra ahora?

Sin planearlo ni darme cuenta. Nunca pensé que acabaría dando consultas de salud femenina. En 2015 me diagnosticaron endometriosis, una enfermedad crónica compleja que cursa con mucho dolor. La única solución que me daban era tomar anticonceptivas de por vida para calmar mis dolores, además de varios comprimidos analgésicos. Me negaba a aceptar las soluciones que me proponían, ya que sabía que si le proporcionaba las herramientas necesarias a mi cuerpo, este sería capaz de hacer cosas increíbles. Así que estudié la diplomatura en Naturopatía, me especialicé en nutrición natural y holística y fui experimentando en mí todo aquello que iba estudiando. Pasé de tener dolores horribles que me imposibilitaban mi día a día, a tener una buena calidad de vida sin necesidad de analgesia. A medida que iba comprendiendo cada vez más como funciona nuestro cuerpo, entendí que nuestros intestinos están conectados con el cerebro a través del nervio vago, por lo que aquello que comemos influye también en nuestras emociones y a partir de ahí, seguí estudiando para profundizar más en otros aspectos de mi salud. La gente me preguntaba cómo había mejorado tanto y yo les contaba, y fue ahí que pensé ¿y por qué no comparto mi conocimiento? De ahí surgió el proyecto Salud Holística.