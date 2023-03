Natural de Llerena, cuenta con dos campeonatos de Europa de 20 km marcha y tres presencias olímpicas en su haber. Ha sido campeón de España en todas las categorías y ha obtenido las medallas de plata y bronce individual en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos, Oro por equipos en la prueba de 35 km marcha en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos, Plata individual Campeonato de Europa de Marcha por Equipos y tres oros por equipos en los 20 km marcha en el Campeonato de Europa por Equipos.

¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza si le pregunto sobre su infancia?

La recuerdo con mucha alegría. Ser de pueblo te da la facilidad de poder estar, prácticamente todo el día en la calle jugando con los vecinos y amigos. La libertad que teníamos es difícil que pudiera tenerse en una gran ciudad como Madrid. Fue una bonita infancia.

¿Ya practicaba mucho deporte cuando era pequeño? ¿Cómo era como estudiante?

Desde pequeño no paraba y, ya sea jugando o metiéndome en algún deporte, siempre estaba haciendo ejercicio. De pequeño hice natación, tenis, fútbol, baloncesto e incluso kick-boxing. Como estudiante era bastante normal. Aprobaba todas, pero no era capaz de sacar buenas notas.

¿Cuándo se inició en la marcha? ¿Por qué eligió esta disciplina?

Fue cuando tenía 13 años. Yo era corredor, y me defendía bastante bien, pero una lesión en la rodilla me impedía correr (por el crecimiento). Para no perder entrenamiento, ya que no podía correr, decidí hacer marcha puesto que no me dolía la rodilla. Una vez superada la lesión, me decanté por la marcha porque era la disciplina que más me gustaba y más disfrutaba.

¿Cuál cree que ha sido el punto de inflexión de su carrera que le catapultó como atleta reconocido a nivel internacional? ¿Quizá ganar el europeo de Berlín de 2018?

Ganar en Berlín en 2018 fue el trabajo constante anterior. Desde mi primera competición como absoluto en 2012, el estar en la élite fue un proceso lento y paulatino. Quizás el punto de inflexión fue en el Campeonato de Europa de Zúrich absoluto. Yo era sub-23, pero aún así logré una muy meritoria plaza de 6º. Ese sería el punto de inflexión de verme en la élite.

¿Qué le hizo más ilusión: ganar ese primer campeonato de Europa en Berlín en 2018 o el de Múnich en 2022?

Son competiciones muy diferentes puesto que Berlín es más emocional y Múnich es más profesional. En la primera, era mi consolidación como un marchador de élite (ese año fui 8º del mundo), mientras que en Múnich era mantener esa posición de privilegio que es considerarme de entre los mejores del mundo. Sin lugar a dudas, me quedo con la ilusión de ganar en Berlín.

En los JJOO de Tokio quedó cuarto, su mejor resultado en unos juegos. ¿Lo ve como un logro o como haberse quedado con la miel de la medalla en los labios?

Es todo un logro y me siento muy orgulloso, pero a posteriori. Cuando acabé la competición, sentí decepción por no haber tenido las últimas fuerzas para pelear las medallas. Esa rabia inicial no me hizo comprender la magnitud de un 4º puesto en los Juegos Olímpicos.

¿Cuál es el techo de Álvaro Martín Uriol?

Me siento orgulloso de mantenerme aún entre los mejores y ver que puedo superar mis marcas personales. No marco ningún techo, únicamente el poder exprimir al máximo mi rendimiento físico. No busco un resultado deportivo en concreto, sino saber que me he podido exprimir al máximo. En los próximos años únicamente quiero mantenerme en la élite como estos años atrás.

¿Se pone como reto los JJOO de París 2024 o prefiere centrarse en otras metas como el Mundial de Budapest de 2023?

Los Juegos Olímpicos son el objetivo verdadero, todo lo demás, son competiciones para “no aburrirnos”. Pero es verdad que el próximo Mundial en Budapest, al ser preolímpico, podremos luchar por las plazas directas para clasificarnos a los JJOO, por lo que son de vital importancia.

Además de deportista, también ha estudiado dos carreras: Ciencias Políticas y Derecho. ¿Ha pensado alguna vez en pasarse a la política, como Javier Cienfuegos?

He tenido bastantes ofertas, la verdad, pero las he rechazado todas. Cada cual puede tener su motivación a entrar en la política, pero en mi caso, considero que requiere de mucho tiempo y la responsabilidad que conlleva. Hoy en día, descarto entrar en política.