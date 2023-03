Este pacense cuenta, a su corta edad, con un amplísimo bagaje institucional a nivel continental. Actualmente trabaja como funcionario de la Unión Europea en el Comité Europeo de las Regiones, donde anteriormente ejerció las labores de coordinador de la delegación española. También ha sido director de Talento Europa.

¿Cómo es trabajar desde dentro de las instituciones europeas?

Trabajar para una administración que gobierna a casi 500 millones de personas es apasionante. Quizás lo que mas me llena de mi trabajo es saber que estoy formando parte de uno de los mejores inventos políticos de la historia. Además, la Unión Europea es Premio Nobel de la paz y eso no es poca cosa. Es cierto que tiene mucho que mejorar, pero cuanto más la conozco en profundidad, más aprecio su importancia para Europa y para el Mundo.

¿Qué cree que Extremadura puede aportarle a Europa?

Siempre lo digo: Bruselas necesita tanto a Extremadura como Extremadura necesita a Bruselas. Nuestra sociedad necesita líderes que sean personas buenas, cálidas, sencillas y humildes. No tenemos nada que envidiar; todo lo contrario.

¿Qué imagen percibe que tienen de España?

España es el lugar donde la mayoría de los funcionarios europeos quieren pasar su jubilación (y su vida entera). ¡España lo tiene todo!

¿Y de Extremadura?

No podemos negar que Extremadura es la gran desconocida. Pero eso tiene un punto muy positivo: cuando las expectativas son bajas, sorprender es más sencillo. Y cuando se conoce Extremadura… sorprende, y mucho.

Pese a su juventud está logrando muchos progresos en muy poco tiempo. ¿Dónde diría que está su límite?

Jajaja el límite no seré yo quien me lo ponga! Me encanta la frase que dice “si quieres llegar a la Luna apunta a las estrellas”. De todas formas, no suelo pensar mucho en el futuro. Mi filosofía es esforzarme cada día en intentar dar mi mejor versión y prestar mucha atención a mi intuición.

Combinar trabajo y una continua formación ha sido una constante durante sus últimos años. ¿Quiere seguir compaginando estudios y proyectos en el futuro?

Estoy entrando en una nueva fase. Ahora me gustaría desarrollar mi lado más creativo, artístico y espiritual. También me gustaría dedicarle más tiempo a mi familia y a mis hobbies: el ajedrez y el baloncesto.

¿Cuál fue la clave para lograr un expediente académico tan brillante?

He dedicado casi más tiempo a intentar comprender cómo funciona mi mente que a estudiar temas. Gracias a eso he desarrollado un método de estudio que me ha sido infalible desde Bachillerato. También me ha servido mucho no estudiar de memorieta y aprender a analizar la información de manera crítica, consciente y constructiva.

¿Qué es lo que más echa de menos de su tierra?

El sol, pasar los días en el campo, estar con mis hermanos y mis padres, mis amigos y mi perrito. Pero es el precio a pagar. Soy muy feliz porque los siento muy cerca y porque tengo unos amigos en Bruselas que valen oro.

Una de sus pasiones es el baloncesto. ¿Ha llegado a practicarlo fuera de España?

Sí, en todos los sitios en los que he vivido tras irme de Badajoz he jugado en algún equipo. Actualmente juego en la primera liga regional de Bruselas. El baloncesto ha sido uno de mis grandes maestros; no sería quien soy sin haberme cruzado con el BCB (el club de Badajoz).

¿Cuál es su rincón favorito de Europa? ¿Y de Extremadura?

Castuera, el pueblo de mi querida madre.