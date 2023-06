Victoria Riba (Barcelona, 1996), conocida artísticamente como Vicco, era una de las artistas más esperadas por el público de Los Palomos de Badajoz. Cabeza de cartel en la fiesta del Orgullo pacense, la cantante y compositora ha unido a su Nochentera, que presentó en el último Benidorm Fest, dos temas más que ya están en todas las radios y acaba de lanzar una versión de Pop, uno de los himnos más conocidos de La Oreja de Van Gogh. Su relación sentimental con la también artista Sazza la ha convertido en una cara visible para lesbianas y bisexuales.

-El de Badajoz ha sido su primer concierto en Extremadura, ¿cómo lo vivió? ¿Ha podido hacer algo de turismo?

-Es la primera vez que visito Extremadura y la primera vez que actúo también. No tenía expectativas porque como no conocía al público, no sabía como iban a respirar con el show, pero creo que la gente se lo pasó en grande y la energía que se percibía desde el escenario era de diversión y disfrute. Para mí es un auténtico orgullo y honor poder ser cabeza de cualquier cartel, pero en especial de conciertos del orgullo, porque como artista es un honor ser tan bien recibida por el colectivo. No tuve tiempo de hacer turismo porque llegamos en furgoneta el mismo día por la tarde y nos íbamos justo al terminar el show... ¡Me hubiera encantado ver más de Badajoz!

-Ya ha pasado un tiempo desde el Benidorm Fest y se podría considerar su gran trampolín, ¿qué balance hace de los últimos meses?

-Han sido unos meses muy muy intensos pero cargados de emociones positivas, no han parado de llegar noticias buenas, conciertos, promos, hemos conseguido ya el tercer disco de platino con Nochentera y Me muero x ti y Todo me da igual está funcionando muy bien también. No puedo estar más contenta, pero sí que es cierto que el ritmo de trabajo se ha disparado y a veces echo de menos un día de Netflix y sofá (ríe). He tenido espacios para asimilar lo que ha pasado pero creo que nunca termino de hacerlo del todo, en realidad solo han pasado cinco meses ¡y parece que haya pasado un año!

-¿Ha pensado alguna vez en qué hubiera ocurrido si usted hubiera sido la elegida para ir a Eurovisión?

-Lo he pensado, pero es difícil imaginarse algo que no ha ocurrido. Podrían haber pasado muchas cosas, que a Europa le hubiera encantado la propuesta, que no hubiera encajado para nada... Todo podría haber sido, pero estoy segura de que hubiéramos montado una gran fiesta ochentera y, por lo menos, ¡los hubiéramos puesto a todos a bailar!

-Decía el otro día en sus redes que aún le da vergüenza escucharse en la radio, ¿cree que se acostumbrará?

-¡Me da vergüenza escucharme en la radio pero a la vez me hace muchísima ilusión! Son dos sentimientos que van de la mano casi siempre en mi caso, pero espero acostumbrarme, eso significa que sigo sonando en la radio así que, ¡genial!

-Los Palomos son una fiesta por la diversidad, ¿qué pasos faltan o qué temas creen que son prioritarios en este momento para el colectivo?

-Creo que se ha avanzado mucho de cara al colectivo pero todavía queda mucho por hacer. Está increíble que se hagan conciertos para el orgullo, son una manera de reivindicar y apoyar la diversidad y el respeto por la libertad de expresión, pero a la vez me pone triste que se tengan que hacer o que se tenga que preguntar todavía qué creemos que podemos hacer. Ojalá todo el mundo se respetara y se amara como quisiera. Yo, desde mi parte, lo único que puedo hacer es ser yo y mostrarme natural con lo que siento y lo que quiero que me defina, y si puedo ayudar a cualquier persona que lo necesite, me siento más que satisfecha.

-¿Cree que las mujeres aún tienen poca visibilidad? ¿Faltan referentes lésbicos y bisexuales?

-Creo que las mujeres tienen más visibilidad que antes pero sigue faltando mucho camino. Cada vez hay mas referentes lésbicos o bisexuales sobre todo en personas influyentes y me encanta que los mostremos, porque si lo hacemos las personas que podamos tener un impacto ayudamos a hacer llegar ese mensaje, o al menos a normalizarlo cada vez más.

-Usted se ha convertido en una de esas caras, ¿lo echó de menos en su infancia y adolescencia?

-En mi caso he tenido la suerte de crecer en un ambiente familiar y social muy tolerante y abierto de mente, me siento privilegiada en ese aspecto y muy feliz de tener esos valores dentro de mí y que todo mi entorno favorezca a ello. Al final me he sentido siempre libre y apoyada en todas mis decisiones.

-¿Cómo se plantea su gira este verano? ¿Cuáles son sus proyectos a futuro?

-Este verano tenemos muchísimos conciertos, voy a estar en festivales de los que soy fan y en ciudades que me hace mucha ilusión, y voy a descubrir muchos otros rincones de España que no conozco aún, así que me veréis en todas las partes de la península. Proyectos futuros hay varias sorpresas, pero sobre todo mucha mucha música, ¡eso no va a faltar jamás!

-He leído que de pequeña tenía un grupo musical con sus hermanas, ¿cómo recuerda esos primeros inicios en la música?

-Los inicios los recuerdo con nostalgia. Yo era una niña muy curiosa y la música llegó a mí para quedarse. Recuerdo que era muy muy vergonzosa y lo pasaba mal cuando actuaba, pero poco a poco fui cogiendo confianza.

-Por aquel entonces, ¿cuál era su cantante favorito? Y hoy, ¿sueña con hacer un dueto con algún artista en particular?

-Mis influencias siempre han sido grupos como The Beatles, Supertramp, Christina Aguilera, Etta James, Beyonce, Mariah Carey, Ariana Grande, Lucie Silvas, y un montón más, pero mi sueño sería conocer y/o trabajar en alguna canción con Christina Aguilera.