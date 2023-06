Agoney Hernández Morales (Adeje, Tenerife, 18 de octubre de 1995) saltó a la fama con Operación Triunfo 2017 pese a que la música ha vivido con él desde niño. En 2020 lanzó ‘Libertad’, su primer álbum y un año más tarde ganó ‘Tu cara me suena’. Este año participó en el Benidorm Fest. Quedó segundo en la clasificiación con su tema ‘Quiero arder’. Además es un activista de los derechos LGTBI en su día a día y hace pocas semanas se subió al escenario de Los Palomos de Badajoz. «Superó las expectativas», declara.

Si tuviera que definir la música en una palabra cuál sería.

Vida. Sin duda la música tiene vida propia y lo que hace sentir es único.

Ha sido número uno en iTunes en España, Argentina y Chile, ¿cuál es la clave del éxito?

Mi éxito reside en poder hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Así lo aprendí desde chiquito, y no me va mal.

Una colaboración soñada.

Es una pregunta recurrente pero en realidad no sueño con hacer una colaboración. Si surge porque hay conexión, o por cualquier otro motivo bien, pero mi sueño es cantar, estar sobre los escenarios. Es lo mismo que con las relaciones, uno debe saber estar solo y estar bien, y si llega alguien pues bienvenido sea.

¿Cómo fue subirse al escenario de Los Palomos?

Ya me habían advertido que me iba a encontrar con un publico maravilloso, pero la realidad superó las expectativas. El público fue respetuoso, amable, con ganas de disfrutar de la música y pasarlo bien. Aprovecho este medio para agradecer a las miles de personas que estuvieron, fue único de verdad.

Qué piensa sobre el origen de esta fiesta?

Me parece la hostia más maravillosa y elegante del mundo. Por mucho que nos intenten ocultar, desacreditar y humillar, hay que seguir alzando la voz por unos derechos fundamentales. Ojalá cada año sean más los palomos cojos que llenen Badajoz de amor y tolerancia.

Fue pregonero del Orgullo y ha cantado en el festival LGTBI de los extremeños, ¿cómo reivindica la diversidad en su día a día?

He tenido la suerte de dedicarme a lo que me gusta, pero siempre consideré que eso también conlleva una responsabilidad. Los mensajes que lanzan los artistas calan en las personas. A veces no se trata simplemente de palabras, son acciones del día a día las que pueden también cambiar la percepción de otras.

¿Cree que en espacios rurales existen mayores barreras para el colectivo?

No puedo hablar de algo que no he vivido, pero las barreras para el colectivo existen en cada lugar del mundo. Es por eso que la lucha por algo tan básico como el respeto y la tolerancia deben continuar día a día. Y no solo nosotros debemos luchar, los políticos deben comprometerse con el colectivo porque existimos y esto debe cambiar urgentemente.

¿Qué piensa del ‘Benidorm Fest’? ¿Por qué dijo que no volvería?

El Benidorm Fest me parece un festival necesario. Más allá de que siempre hay cosas que cambiar, a penas hay lugares en este país donde poder cantar en directo con calidad, y eso es de agradecer. No volveré como participante. Ya ese momento pasó, la vida está llena de cosas bonitas como para meterte en un bucle continuo.

¿Cómo fue ganar Tu cara me suena?

Fue una sorpresa, pero la mayor sorpresa fue verme a mi mismo haciendo actuaciones que jamás imaginé hacer por mi timidez y pánico al ridículo. Supongo que rodearme de un equipo tan maravilloso y unos compañeros de edición tan excepcionales hicieron que me atreviera con todo y fluyera mucho mejor.

¿Qué proyectos tiene entre manos?

En muy poquito está fuera mi próximo single ‘Intacto’, una canción que no se pueden perder por nada. Y mientras seguiré encerrado en el estudio preparando mucha música y dando más conciertos por la geografía española.