Idoia, la menor de 14 años de Riola cuya desaparición fue denunciada por su familia el pasado jueves, sigue sin volver a casa pese a que esta mañana se afirmó que ya había regresado al hogar familiar citando fuentes de la Guardia Civil. Sin embargo, la familia de la menor ha desmentido este extremo y ha asegurado que la chica siguen sin estar localizada. Levante-EMV ha confirmado con el Instituto Armado que Idoia continúa desaparecida.

Según algunos de los familiares de la joven, Idoia sigue en paradero desconocido y no ha dado señales de vida desde el pasado jueves, cuando salió de casa. "No está en casa ni sabemos dónde está -han asegurado algunos miembros de su familia-. Lo que no queremos es que corra el bulo de que ha aparecido y la gente se relaje y deje de buscarla porque, en realidad, estamos como al principio: sin noticias de ella".

La tesis más probable parece apuntar a que la menor escapó en compañía de un joven marroquí de 20 años que es su pareja. Según la madre de la menor, la chica, que al parecer está muy mediatizada por su pareja, hizo comentarios de marcharse con el joven a Marruecos.

Cuando presentaron la denuncia, los familiares llevaban sin saber nada de ella desde el jueves por la tarde, momento en el que salió de casa con su amigo.

Según indicó la madre en la denuncia, la menor fue vista sobre las 6.00 horas del viernes en Silla, cogiendo un tren hacía Valencia: a partir de ahí se perdió su rastro.

El sábado, la Guardia Civil, al haber pasado 48 horas sin tener noticias de la chica, puso en marcha el dispositivo de búsqueda.