Los operarios del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza han encontrado, durante las tareas de retirada de material de la pista de atletismo de Can Misses previas a las obras de remodelación de los vestuarios, un sospechoso paquete. Resultó contener 500 gramos de hachís, según han informado desde el Consistorio.

El paquete se encontraba en uno de los almacenes situados bajo la grada. Los trabajadores comunicaron a la Policía Local el descubrimiento y los agentes, tras identificar el contenido, lo han puesto en manos de la Policía Nacional que, según fuentes municipales, ha abierto una investigación para intentar esclarecer el origen del fardo y quién podría haberlo depositado en unas instalaciones deportivas municipales.

Un persona en los vestuarios del estadio

Por otro lado, los agentes municipales llevaron a cabo otra acción policial también instalaciones deportivas del municipio. Durante una ronda ordinaria de madrugada, una patrulla detectó, según aseguran desde el Ayuntamiento, actividad dentro del campo de fútbol de Can Misses II. Tras una inspección de la zona comprobaron que "había una persona que se encontraba en el interior del edificio, concretamente en la zona de vestuarios, con luces y un televisor encendido". Los agentes procedieron a abrir las instalaciones, que se encontraban cerradas con una cadena. Dentro había un hombre que "reconoció que se quedaba en la instalación a dormir con autorización de los clubes deportivos que utilizan Can Misses II y mostró a los agentes incluso un juego de llaves de la instalación. Tras ser informado por los agentes de que "en ningún caso" podía pernoctar allí, se le pidió que abandonara el campo de fútbol, "saliendo el hombre de manera voluntaria". "Al día siguiente este hecho se puso en conocimiento de los clubes deportivos que utilizan Can Misses II para que, de ser cierto que conocían o habían autorizado la entrada en horario nocturno de esta o cualquier otra persona a la instalación deportiva, tomasen las medidas necesarias para parar esta situación", han informado desde el Consistorio.