Un camarero y un cliente de un restaurante de Can Picafort zanjaron este martes a cuchilladas una discusión por la cuenta. Los dos hombres se enzarzaron en una discusión por el importe de la factura y acabaron asestándose puñaladas el uno al otro. El turista fue trasladado en estado muy grave a Son Espases, mientras el empleado sufrió lesiones de menor entidad. La reyerta movilizó a varias ambulancias y patrullas de la Policía Local de Santa Margalida y la Guardia Civil, que investiga los detalles del suceso.

Los hechos, según explicaron fuentes policiales, ocurrieron hacia las siete y media de la tarde en la terraza de un restaurante situado en la calle Enginyer Felicià Fuster, junto al Club Náutico de Can Picafort. Según las primeras pesquisas, un turista británico de unos 45 años reclamó a gritos al no estar de acuerdo con el importe de la cuenta, ya que no le había gustado la comida. Se enzarzó entonces con uno de los camareros del establecimiento, de unos 60 años, y ambos empezaron a discutir de forma acalorada.

Durante la riña, el cliente empuñó un cuchillo y atacó al empleado, causándole heridas en la mano y el brazo. El trabajador, a su vez, asestó a su rival al menos dos puñaladas en el abdomen y la pierna. Varias ambulancias y patrullas de la Policía Local de Santa Margalida y la Guardia Civil acudieron de inmediato al lugar. Los efectivos sanitarios y los agentes prestaron los primeros auxilios a las dos víctimas. La peor parte se la llevó el cliente, que perdió mucha sangre y fue trasladado al hospital Son Espases en estado muy grave. El camarero, por su parte, presentaba lesiones de menor entidad y fue atendido en el hospital de Muro.

La Guardia Civil y la Policía Local de Santa Margalida llevaron a cabo diversas gestiones para aclarar completamente lo ocurrido. Los agentes se entrevistaron con varios testigos de la agresión y estaban a la espera de poder tomar declaración a los dos implicados, añadieron las mismas fuentes.