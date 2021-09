Los médicos han comunicado a la familia de Alexandru, el joven de 23 años que recibió una paliza en Amorebieta-Etxano el pasado 25 de julio por la que permanece en coma, que "va a morir sí o sí", según ha comentado el portavoz de la familia, Stefan, este viernes.

Los médicos mantuvieron el jueves una reunión con la familia, según ha narrado su portavoz en declaraciones a Radio Euskadi, en la que les explicaron que "una parte del cerebro está muerta y la otra está que no quiere funcionar. No tiene vida". De momento el joven continúa en la UCI, pero, según el portavoz, "la semana que viene le bajarán a planta otra vez y luego ya no vuelve a subir más a la UCI. Da igual lo que pase, no vuelve a subir".

Los médicos también les han adelantado que posteriormente podrían trasladar al joven al hospital de Górliz (especializado en problemas neurológicos): "A ver si aguanta el cuerpo para mandarle, pero, según dicen los médicos, igual no aguanta, que se va a morir antes", ha indicado.

En esta situación, la familia querría buscar una segunda opinión médica "a ver si se puede hacer algo, un milagro".

Por esta paliza han sido detenidas 16 personas, ocho menores de edad y ocho adultos.