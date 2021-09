David Flores pide que su madre, Rocío Carrasco, sea condenada a un año de cárcel y a pagarle 15.000 euros de indemnización por no pagarle la pensión a la que está obligada por la justicia. Así consta en el escrito de acusación presentado por su abogada en el juzgado, al que ha tenido acceso CASO ABIERTO. En ese documento, la abogada de David Flores, hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, recuerda que, desde el año 2018, una sentencia obliga a la madre a pagar 200 euros mensuales a su hijo como "pensión de alimentos".

David Flores, de 22 años, vive con su padre desde que es mayor de edad, pero la jueza entendió que, debido a su enfermedad, es una persona "dependiente económicamente". El escrito enviado a la jueza asegura que, desde entonces, su madre "no quiere hacerlo y nunca ha pagado cantidad alguna".

Tres testigos

La abogada de David Flores, Beatriz Robles, indica en su escrito al juzgado que Rocío Carrasco es autora de un delito de impago de pensiones y pide que se llame a declarar como testigos en el juicio contra Rocío Carrasco a sus dos hijos, a su ex marido Antonio David Flores y a su pareja, Olga Moreno.

Además, acusa a Rocío Carrasco de no pagar el seguro médico de su hijo, que padece una enfermedad genética. Según el escrito de acusación, la madre ha dejado de pagarlo "en reiteradas ocasiones" , de forma que el joven "quedaba sin cobertura médica". Para evitarlo, asegura, "la esposa del padre del demandante, doña Olga Moreno" y su hermana, Rocío Flores, tuvieron que abonar distintos ingresos en metálico. En el documento se adjuntan varios recibos del pago de ese seguro médico realizados por Olga Moreno a la empresa Sanitas.

Contratos tachados

La representante legal de David Flores reclama al juzgado que, antes de que se celebre el juicio, se aporten los contratos y los pagos que Rocío Carrasco recibió de la productora del documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva". En ese sentido, afirma que se trata de cinco contratos entre la productora y la mujer que fueron aportados en un procedimiento laboral pero "tachando las cantidades percibidas por la acusada".

La querella contra Rocío Carrasco fue interpuesta por su ex marido, Antonio David Flores, el pasado 1 de marzo, poco antes de que se estrenara la serie documental en la que la mujer denunciaba haber sido víctimas de malos tratos por su ex pareja. Carrasco fue declarada como investigada y se negó a declarar en el juzgado. Pidió la nulidad de las actuaciones, algo que la jueza rechazó. El pasado mes de junio, la magistrada encargada del caso, Verónica Carabantes, ofreció al hijo, David Flores, personarse como perjudicado en la causa, puesto que es él el beneficiario de la pensión. El joven así lo hizo y ahora su abogada ha redactado el escrito donde acusa a su madre y propone la celebración del juicio. La cantidad que Rocío Carrasco adeuda a su hijo es de 8.600 euros, según la jueza.

El ex marido de Rocío Carrasco, por su parte, figura como imputado en otro procedimiento, originado porque no pagó la pensión de sus dos hijos cuando ambos eran menores de edad y vivían con su madre. En este caso, que está pendiente de juicio, Antonio David Flores está acusado de un delito de alzamiento de bienes y debe depositar una fianza de 60.000 euros, equivalente a las cantidades que no pagó a su ex mujer durante varios años.