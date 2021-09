Una joven de 28 años de edad ha sido detenida en Murcia por, presuntamente, atacar a su novio armada con un gran cuchillo delante de sus dos hijas menores de edad, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el miércoles por la noche, en una vivienda de la localidad de Los Garres.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Murcia, que hallaron ahí a víctima y presunta agresora, junto a dos niñas de corta edad. El hombre, que presentaba heridas, relató a la Policía que no es la primera vez que ella le agrede, pero que él siempre ha retirado las denuncias.

El hombre tenía una herida sangrante en la cara y lesiones en las manos: según él, de parar el cuchillo, de 18 centímetros, con el que ella la estaba atacando.

La mujer fue arrestada y llevada a dependencias policiales, acusada de un delito de lesiones en el marco de la violencia doméstica.