El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Navalcarnero (Madrid) ha acordado el ingreso en prisión de Nieves R., la madre que sustrajo a sus hijos de un centro de Aranjuez, ya que tenía en vigor un mandamiento de entrada en la cárcel por un delito anterior.

Tanto Nieves como su pareja han quedado en libertad por los hechos por los que fueron detenidos este miércoles en Cadalso de los Vidrios, es decir, por llevarse a los hijos de ella del centro de acogida, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Ambos serán investigados por la supuesta comisión de un delito de sustracción de menores y se les ha impuesto la medida cautelar de la obligación de firmar en sede judicial cada quince días.

No obstante, la mujer ingresará en prisión dado que el magistrado ha ejecutado un mandamiento de ingreso en recinto penitenciario que pesaba sobre ella por una sentencia anterior de un Juzgado de lo Penal de Madrid ​por la comisión de un delito con robo con fuerza.

Al término de la declaración de los dos detenidos, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Navalcarnero se ha inhibido en favor del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 2 de Aranjuez (Madrid), el órgano que conoce del asunto, pues el que incoó las diligencias previas al conocerse la desaparición de los menores.

Este miércoles los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Aranjuez localizaron a los niños en la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios en torno a las siete de la tarde.

Los menores estaban en un piso ocupado ilegalmente de un bloque de edificios, en el que los agentes han entrado con autorización judicial, según informaron a Efe fuentes de la investigación. Al parecer fue la colaboración ciudadana lo que permitió localizar a la pareja y dar el aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad. La mujer fue identificada gracias a que tiene un tatuaje en la cara.

Se sospecha que el piso llevaba ocupado muy poco tiempo por lo que querían utilizarlo para ocultarse en él. El municipio donde han sido hallados los niños está a escasos 15 kilómetros del pueblo toledano de Almorox, donde había residido la pareja actual de la progenitora.

Tras ser evaluados sanitariamente, los tres menores, de 5, 7 y 9 años, fueron trasladados ayer a la Residencia Infantil Madre Teresa. En ese centro, se produjo el encuentro entre el padre y los menores. "La mayor alegría que me podían dar. Eran muchos días sin saber nada", explicó el progenitor a EFE.

Su abogado aseguró que seguirán ejerciendo como acusación particular contra la madre y su pareja, ya que es un cooperador necesario. "Queremos que esto no vuelva a suceder", recalcó su letrado. Los tres menores tenían una salida programada el pasado domingo día 14 con la madre, que debería haberlos llevado de vuelta a la Residencia Infantil Madre Teresa ese mismo día, pero no lo hizo. Las primeras pesquisas policiales ya apuntaron a que la mujer había huido con sus hijos y su actual pareja. Hace unos cinco meses el padre había conseguido la custodia parcial de sus hijos durante los fines de semana y la madre solo tenía permiso para verlos durante seis horas.