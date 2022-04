El grupo valenciano de d-beat punk AMOR ha denunciado en sus redes sociales la agresión homófoba sufrida por uno de sus integrantes, al que aseguran le rompieron la nariz y dejaron inconsciente, el pasado viernes en Ourense.

Según han relatado, tras participar en el evento Baixo Terra, los integrantes tomaban algo en un local de la ciudad con unos amigos cuando algunos de ellos decidieron salir para tomar el aire.

En ese momento, un hombre comenzó a increpar a uno de los miembros del grupo por su vestimenta y maquillaje, preguntándole si iba disfrazado y, "de forma despectiva", si era un "puto maricón". A continuación, le lanzó un par de puñetazos y una patada que le rompieron la nariz y lo dejaron inconsciente, según cuentan.

"Queremos denunciar públicamente lo ocurrido. Somos un grupo de hardcore punk que trata de posicionarse de forma autocrítica contra todo tipo de opresión desde todas las estructuras de poder", han defendido en sus redes, donde han destacado además que están "felices pese a todo lo ocurrido y con ganas de seguir".

Condena firme de la agresión

Las Xuventudes Socialistas de Ourense, por su parte, también han denunciado la agresión y han mostrado su apoyo a la formación. "Una condena firme a los hechos ocurridos y nuestra ayuda para lo que necesiten", destacan en un comunicado.

La asociación exige que "se empiece a tomar partida en el asunto de la lucha contra la LGTBIfobia porque se trata de frenar los delitos de odio y agresiones contra el colectivo, porque es vergonzoso que ocurran en el corazón de la ciudad por la inoperancia y pasividad tanto del PP como de DO".

"No queremos gobiernos pantalla que cierren los ojos ante las injusticias, ni que los agresores queden impunes y las víctimas invisibilizadas. ¿Cuántas agresiones más necesita este Gobierno municipal para abrir los ojos ante esta realidad y comenzar a tomar medidas para proteger al colectivo?", denuncian.

Reivindican además políticas que "avancen hacia la erradicación de vulneración de derechos, contra la homofobia, la transfobia y bifobia", con políticas públicas que "incorporen la diversidad sexual y de género".

Las juventudes del PSdeG de Ourense han recordado además que cerca del aniversario del crimen de Samuel Luiz "no se ha aprendido nada". "No son casos aislados; no volvió la homofobia a Galicia, es que nunca se marchó", lamentan.