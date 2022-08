Los hechos ocurrieron en València la madrugada del pasado 14 de agosto tras salir de fiesta cuatro compañeros de trabajo, entre los que se encontraba el jefe y propietario del negocio hostelero arrestado como presunto autor de los abusos agravados. En un momento de la velada, cuando se encontraban en una discoteca de la avenida Profesor López Piñero de València, la víctima, una chica de veinte años, comenzó a encontrarse mal y se salió del local, entrando en el coche de una compañera para descansar hasta que se le pasara el mareo.

Hasta allí habría ido su jefe, quien aprovechando la situación en la que se encontraba su empleada, totalmente aturdida por la bebida, habría comenzado a realizarle tocamientos sin su consentimiento.

Dos compañeros de la chica, entre los que se encontraba la dueña del coche que le había dejado las llaves, al darse cuenta de que su jefe no estaba con ellos y que previamente había estado diciéndole obscenidades a la joven, empezaron a sospechar y se dirigieron al vehículo estacionado en las proximidades de la discoteca.

Cuando llegaron vieron en el interior del coche a su jefe mirando a uno y otro lado como asegurándose de que nadie les veía. Al acercarse y tras poner su teléfono móvil a grabar confirmaron sus peores temores al ver que le estaba introduciendo los dedos a su compañera por debajo de la ropa mientras ella estaba aparentemente inerte.

Tras sacarlo de allí la dueña del coche llevó a la chica a su casa y posteriormente tras analizar lo que había ocurrido la joven interpuso la pertinente denuncia, aportando como prueba la grabación que realizaron sus compañeros, que no deja lugar a dudas sobre el estado en el que se encontraba cuando se produjeron los abusos agravados –al haber introducción de dedos–.

La policía detuvo a finales de la semana pasada al presunto autor de estos hechos, de 29 años y nacionalidad ecuatoriana, quien alegó que no se acuerda de nada porque estaba muy bebido. El juez le ha puesto una orden de alejamiento de 150 metros respecto de su víctima, por lo que ya no pueden trabajar en el mismo lugar.

"No he podido controlarme" alega el detenido por otra violación

Otro joven de 20 años fue arrestado este pasado domingo por violar presuntamente a una chica francesa de 24 años en su domicilio del centro de València tras invitarla a su casa. "No he podido controlarme", fue el mensaje que le mandó al día siguiente tratando de pedirle disculpas después de que la víctima le dijera claramente que no quería tener sexo con él esa noche y se despertase de madrugada con el acusado encima de ella y con restos de semen en las piernas y su ropa interior.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 18 de agosto cuando el ahora detenido, un joven marroquí que llegó a España como Mena –menor extranjero no acompañado– invitó a su domicilio a una joven francesa que había conocido esa noche. La chica, que había estado bebiendo alcohol, asegura en su denuncia que al entrar en la casa le llamó la atención la alfombra y se sentó a meditar, pero que no quería sexo con el acusado. Se quedó dormida y cuando despertó vio que estaba machada de semen. El arrestado ha quedado en libertad con cargos.