Desde las once de la mañana de este lunes agentes de la Guardia Civil y de Policía Nacional baten en busca de respuestas. En busca de esclarecer qué (y quién) hizo desaparecer a Juana Canal. Según apuntan fuentes la investigación a CASO ABIERTO, portal de sucesos e investigación, en el rastreo se han hallado más huesos, aparentemente humanos. Han sido localizados en el mismo margen en el que aparecieron varios restos, entre ellos un fémur, de la mujer madrileña, madre de dos hijos, desaparecida desde febrero de 2003.

A la espera de confirmación de ADN, no se descarta que pudieran pertenecer a la mujer desaparecida.

"Están haciendo todo lo posible para esclarecer el caso de mi hermana, por fin siento que es una batalla con aliados", explica Ana María Canal

El dispositivo, que está previsto dure varios días, está compuesto por más de 60 agentes. Se trata de un operación conjunta de la Guardia Civil de Ávila y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Policía Nacional. Se suman perros especializados en la búsqueda de restos biológicos y drones para detectar cambios de temperatura bajo tierra. El objetivo es claro: encontrar respuestas y más restos de Juana Canal para poder averiguar cómo murió. La zona a batir se encuentra a cinco kilómetros de Navalacruz, en el margen de camino que sube al pueblo, la misma en la que unos senderistas encontraron sus restos mientras paseaban.

"Mi hermanita... qué dolor", contaba Ana María Canal, su hermana, ante CASO ABIERTO, portal de sucesos e investigación de Prensa Ibérica, el pasado mes de junio. Acababan de decirle que varias partes del cuerpo de su hermana, desaparecida hacía casi veinte años, habían sido encontradas en un monte de la provincia de Ávila. Solo nos reconforta, algo, el descanso de no ir por la calle siempre mirando, de buscarla y buscarla... de caminar y parecer que la ves en cualquier parte".

El dolor persiste, también la fuerza y la lucha por saber. Se prometió encontrarla a ella, ahora ha prometido encontrar respuestas. "Es doloroso buscar así a Juani, pero... tanto Policía Nacional como Guardia Civil de Ávila están haciendo todo lo posible para esclarecer el caso de mi hermana. No dejo de pensar que ojalá hubiesen estado antes... Sientes que es una batalla con aliados, una batalla por saber la verdad."

Una pelea en casa

"Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido en su busca, pero no la he encontrado". La nota la encontró Sergio, el hijo mayor de Juana. Estaba escrita por Javier, el hombre que entonces era su pareja. Fue el 22 de febrero de 2003. Sergio no volvió a saber de su madre, que tenía 38 años. Tampoco volvió a verlo a él.

"Su hijo encontró la casa revuelta con claros signos de que allí hubo una pelea", recuerda la hermana de la víctima

Lo que ocurrió aquella noche se antoja clave. "Supuestamente tuvo una fuerte discusión con su pareja y él fue el único testigo de lo que allí pasó", reconstruye Ana María. "Sergio, su hijo, encontró la casa revuelta con claros signos de que allí hubo una pelea", vuelve a recordar ante CASO ABIERTO. "Juani no se llevó nada, dejó su bolso, su DNI, su cartilla del banco, su tabaco... y, lo que es más importante, dejó a su familia, y dejó a sus hijos. ¿Quién se va voluntariamente dejando todo eso?", lamenta.

El domicilio en el que Juani desapareció, precisamente, fue inspeccionado hace un par de semanas. Agentes de la UDEV y de la Científica de Policía Nacional, con la ayuda del GOR de Ciudad Lineal rastrearon con nuevas técnicas científicas, capaces de detectar vestigios y sangre aunque hayan pasado dos décadas. El resultado fue negativo.

"Mi madre no está"

"Mi madre no está, y aquí hay una nota de Jesús". La alarma la encendió Sergio, hijo de Juani, cuando llamó a su tía. Su madre no estaba y tardaba en llegar. Tía y sobrino fueron de inmediato a denunciar. La policía les hizo esperar 24 horas para interponer la denuncia, la investigación tardó en arrancar.

Se abrieron un sinfín de hipótesis: homicidio, violencia de género, marcha voluntaria… "La casa revuelta, un único testigo... Todo eso se pasó por alto en aquel momento", lamenta Ana María Canal.

"Ahora, tras aparecer mi hermana, y reabrirse la investigación, nos comunican dos datos más: Juani llamó a la policía ese día antes de desaparecer, y el otro dato, es que esa persona le puso una denuncia a mi hermana por agresión física dos días después de su desaparición".

"¿Por qué no se activó todo?", se pregunta con dolor. "Creo que se juzgó a mi hermana. Como tomaba medicación, siempre te hacían pensar que estaba en cualquier sitio por su libre voluntad. Qué triste, qué doloroso y desesperante saber que no era así y que no se hacía nada".

Casi veinte años después el sentir es otro. "No olvidaré el día en el que, hablando con la persona encargada actualmente de la investigación, me dijo: ese faceta de la vida de tu hermana no nos aporta nada. ¡Por fin! Pensé...¿Por qué no estuvieron ellos en aquel momento?", se vuelve a preguntar.

En Navalacruz

Afincada en Madrid, en el barrio de Ciudad Lineal, Juana Canal no tenía conexión alguna con Navalacruz, un pequeño pueblo de la provincia de Ávila, pero sus restos fueron encontrados allí. Al shock de saber que había sido hallada sin vida, se sumó la incertidumbre del lugar. Sin arraigo, sin nexo alguno de unión con la zona, otra de las pesquisas policiales es saber cómo Juani acabó allí. "No tiene sentido", insiste Ana María. El que era entonces su pareja sí que tiene vinculaciones conocidas con la provincia de Ávila.

La investigación continúa. La Policía Nacional, la Guardia Civil, el amplio dispositivo desplegado y, por supuesto, su familia... luchan por encontrar respuestas. Nadie va a parar hasta saber qué le ocurrió a Juana Canal.