El productor de televisión, Josep Maria Mainat, se ha retirado este lunes como acusación particular en el juicio en el que acusan a su exmujer, Ángela Dobrowolski, de presuntamente falsificar cheques a nombre de él durante agosto de 2020.

Lo ha dicho durante su declaración en el juicio ante el Juzgado Penal 1 de Barcelona, en la que ha justificado su retirada porque, tras la presunta estafa, el banco le devolvió el dinero y ya no se siente "perjudicado". "Me enfadé un poco porque alguien me quisiera estafar, pero ya lo he superado y no tengo ningún interés en que este juicio llegue a ningún fin especial", ha manifestado Mainat.

Asimismo, ha dicho que quiere que "se terminen estos juicios pequeños" y que sus abogados se centren en el juicio del presunto intento de homicidio, donde su exmujer presuntamente lo intentó matar con una sobredosis de insulina.

El escrito de acusación, recogido por EP, explica que el talonario estaba en la casa que compartía la pareja, y que Dobrowolski rellenó un cheque por 1.200 euros simulando que se había entregado a favor de su hermana, incluyendo una firma falsificada de Mainat. Después, fue al banco para cobrar el cheque, mostrando el DNI de su hermana y falsificó la firma de ella para recibir el dinero, y el fiscal asegura que hizo lo mismo con un segundo cheque de 2.900 euros, por lo que pide tres años de cárcel.

Ángela Dobrowolski

Dobrowolski, que también ha declarado este lunes en el juicio y lo ha hecho con una peluca blanca, ha explicado que ella rellenó, pero no firmó los cheques, y ha asegurado que no se enteró de que se habían firmado hasta que los Mossos d'Esquadra la detuvieron. Ha explicado que hizo un pacto con Mainat, en el que él le pagaba la entrada de un piso a una hermana de Dobrowolski que había venido a vivir a Barcelona y, a cambio, la acusada le dejaba los niños los días de vacaciones que el productor quisiera.

Asimisimo, la exmujer de Mainat ha apuntado que en esa casa vivían más personas, por lo que "otra persona podría haber firmado los cheques".

Durante el turno de última palabra, Dobrowolski ha manifestado que actualmente sufre síndrome de estrés postraumático, y se ha dirigido al tribunal: "Ustedes deberían hacer prácticas en una cárcel, porque si meten a personas en la cárcel tendrían que saber lo que es. Tendrían que haberme protegido más en los últimos tres años".

Testigos

Por su parte, ha declarado como testigo el jefe de la oficina bancaria donde se cobraron los cheques, y ha explicado que vino a cobrarlos "una mujer con acento extranjero que le dijo que era familiar de Mainat", pero ha negado reconocer si fue Dobrowolski.

Asimismo, varios agentes de los Mossos d'Esquadra, durante su declaración como testigos, han manifestado que "no pudieron determinar" la autoría de la firma de los cheques.