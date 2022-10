El acusado utilizaba una aplicación a través de las que entraba a grupos de chat donde se compartía material pedófilo, fotografías y vídeos sexuales en el que aparecían menores de edad en actitudes explícitas. A lo largo del año 2018, logró acumular cerca de un centenar de archivos que se descargaba de ese canal a través del teléfono móvil y que luego almacenó en su ordenador personal. Algunos de estos archivos acabaron subiéndose a la nube de Microsoft, la aplicación OneDrive, y enseguida se dispararon todas las alarmas sobre la presencia de contenido pedófilo.

El acusado, que estaba defendido por el abogado Francisco Moreno Arranz, alegaba que los archivos nunca fueron compartidos con terceras personas y que solo los tenía para su propio consumo. Inicialmente la Fiscalía reclamaba penas de cinco años de cárcel al entender que los archivos sí que se compartieron con terceras personas. Sin embargo, al término del juicio, desde el Ministerio Público se acabó pidiendo un año de cárcel, al no haberse podido acreditar la difusión del material pedófilo.

Microsoft One Drive es un servicio de almacenamiento digital en la nube que permite a sus usuarios almacenar archivos, intercambiar vínculos de acceso a carpetas con archivos con otros usuarios, o estar integrados en grupos con acceso colectivo a la información almacenada. El Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos (NCMEC) fue la ONG que recibió de Microsoft la alerta de que desde la provincia, un usuario estaba almacenando pornografía infantil en sus ordenadores. Este colectivo es el que se encarga en Estados Unidos de canalizar las denuncias ciudadanas y de los principales proveedores de internet sobre la presencia de material pedófilo en la red.

Concretamente, en este caso desde Microsoft se alertó de que se estaban subiendo a sus servidores archivos de pornografía infantil. Las autoridades norteamericanas, a su vez, trasladaron estos hechos al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de la Policía Judicial de Alicante. La Policía practicó el registro en el domicilio e intervino el material ilegal tras pedir la orden en un juzgado de Ibi.

Archivos cuya mera posesión ya es delictiva

No es el primer caso de vecinos de la provincia en el que los algoritmos de las grandes plataformas de internet han sorprendido con material pornográfico con menores. El pasado mayo otro vecino de Alicante era acusado de este delito por los archivos que guardaba en su servidor de Google Drive. En este caso, los archivos estaban almacenados y no había constancia de que se hubiera compartido por terceras personas. De hecho, durante el registro domiciliario los agentes no pudieron encontrar ningún archivo en sus ordenadores. J.A.M.