La prima y la amiga de la víctima de la presunta agresión sexual del exjugador del Fútbol Club Barcelona Dani Alves han ratificado este viernes ante la jueza de instrucción su declaración ante los Mossos d'Esquadra, en la que explicaron que cuando estaban en el reservado de la discoteca Sutton con la denunciante el futbolista las abordó con intenciones aparentemente sexuales.

En este caso, el deportista no consiguió sus propósito. Estas dos testigos aseguraron también ante la policía que ellas no sabíam que en el reservado había un lavabo, donde presuntamente se produjo la violación, porque no había ninguna indicación de ello. Una creyó que comunicaba a otra sala, al igual que declaró en su día la joven de 23 años presuntamente agredida por el astro brasileño, y la otra que la puerta conducía a un lugar donde se podía fumar. Un hecho relevante es que la amiga fue al lavabo general de la discoteca y no a ese.

El reservado

La jueza ha procedido durante toda la mañana a tomar declaración a los principales testigos del caso, entre ellos seis empleados de la discoteca Sutton. Dos de ellos son los camareros. Uno de ellos es que el que dijo a la víctima, a la prima y a su amiga que se colocaran en una mesa situada en reservado ocupado por Alves. El jugador llegó a invitarlas a cava, aunque las jóvenes no se lo bebieron porque ya estaban tomado una copa. Las imágenes de la discoteca develan que la interacción en el reservado duró unos 20 minutos. Asimismo, fueron interrogados el director de la sala, el portero, el propietario o otra persona de la que se desconoce su identida..