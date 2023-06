El cuerpo sin vida y lleno de golpes de Milena Sánchez, una joven de 20 años, estaba tirado en el suelo de un piso de Madrid. En la habitación de al lado había un hombre ahorcado. Una persona que vio a Milena muerta antes que la policía aseguró luego que pensó que se trataba de una "muñeca". La Policía y la jueza cerraron pronto la investigación y culparon de su muerte a una práctica sadomasoquista que habría realizado con Alfonso, alias Fofi, de 53 años, uno de los sugar daddies (adulto que busca relaciones con chicas muy jóvenes) que pagaba por tener sexo con ella. Fofi se ahorcó, según la versión oficial, después de la muerte de Milena.

Sin embargo, un informe de una agencia de detectives aportado al juzgado 44 de Madrid y al que ha tenido acceso CASO ABIERTO, canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, apunta que Milena no llegó viva a ese piso, desvela que estaba siendo explotada por proxenetas y reclama que se siga investigando.

Sexo y asfixia

Carmen Balfagón, la abogada de la familia de Milena, ha presentado un recurso contra el cierre del caso en el que pide la práctica de nuevas pruebas ante la "muy deficitaria" investigación de la Policía Nacional. La versión oficial daba por bueno hasta ahora que la joven murió durante la práctica sexual sadomasoquista conocida como roll play (imaginar historias que se llevan a la práctica en el transcurso de las relaciones sexuales) o chocking (asfixiar a la pareja mientras se tienen relaciones) en un piso de la calle Fray Luis de León, donde se halló su cadáver.

Sin embargo, la investigación de la abogada y criminóloga, del despacho B&CH, y la agencia de detectives Descubro B2B "contradice" la versión oficial. Los detectives han recuperado la información del teléfono móvil que utilizaba Milena y han descubierto que el teléfono murió (deja de dar señal) en la calle Segovia de Madrid, un minuto antes de las diez de la mañana del 22 de noviembre. Su cadáver fue encontrado seis días después en un piso de la calle Fray Luis de León.

Los datos obtenidos ahora del teléfono móvil de Milena recogen además sus mensajes y sus relaciones con su supuesto asesino, Fofi, y revelan, según el informe de los detectives, que este hombre "no se comunica de manera agresiva con Milena, sino todo lo contrario, muestra empatía y respeto hacia Milena", incluso cuando ella rechaza y cancela sus invitaciones a acudir a diferentes sesiones de masaje y spa.

Helter Skelter

El recurso de la abogada Balfagón para que el caso se reabra y se siga investigando apunta un dato más sobre el que no se ha investigado: en la pared de la casa donde se encontró el cadáver de Milena había una inscripción: "Helter Skelter", que estaba oculta y que solo pudo observarse con la aplicación por parte de la policía de una luz ultravioleta. Es la misma frase, tomada del título de una canción de los Beatles, que dejaron los seguidores de Charles Manson cuando entraron en la casa del director de cine Roman Polanski y mataron a su pareja embarazada, la actriz Sharon Tate, y otras cuatro personas en agosto de 1969.

La policía escribe que "Existe un libro denominado Helter Skelter: la verdadera historia de los crímenes de la familia Manson, que pudiera ser el motivo de la referencia" pintada en la pared del piso donde fue encontrada muerta Milena

Sobre ese asunto, el informe de la policía sobre el crimen de Milena recoge que "en la pared donde se encuentra el televisor se localiza escrito Helter Skelter, no visible con luz natural. Existe un libro denominado Helter Skelter: La verdadera historia de los crímenes de la familia Manson, que pudiera ser el motivo de la referencia de la pared". El recurso de la abogada recuerda que en ese caso hubo varios "victimarios", seguidores de Charles Manson y no se explica que no se analizara esa inscripción, cuándo se hizo, ni se comparara la letra con la del supuesto asesino, Alfonso Barragán alias Fofi.

Explotada sexualmente

La nueva investigación recoge además que Milena "estaba siendo explotada sexualmente" por una conocida agencia de escorts de Madrid, que se quedaba con el 40 por ciento del dinero que le pagaban los clientes. La joven, de origen cubano, pagaba a la agencia ese porcentaje por sus servicios sexuales a través de Bizum poniendo conceptos como "devolución" o "cena amigas" para no dejar rastro de sus actividades.

Los detectives apuntan que fechas antes de su muerte Milena quizá trataba de liberarse del control de los proxenetas. La joven vivía desde el mes de agosto con su novio, Fabián, disc jockey ocasional y que se ofrecía para organizar los encuentros sexuales de Milena, lo que había generado algunos problemas con los proxenetas. Una compañera de Milena confesó a los investigadores que metió una carta de su pareja, Fabián, en la caja fúnebre de la chica asesinada, el mismo día del entierro.

Otros sugar daddies

La versión oficial es que Fofi, uno de los sugar daddies que pagaban por sexo con Milena, la asfixió durante unas prácticas sexuales sadomasoquistas. Luego, el hombre, que padecía una grave enfermedad, se suicidó. La abogada de la familia reclama ahora que se investigue a otros clientes de Milena, incluido otro sugar daddy de la alta sociedad gallega que parecía obsesionado con la chica, y que se tome declaración también a los dueños de la agencia de escorts.

La última posición del teléfono móvil de Milena en una calle del centro de Madrid es clave para los investigadores. Los detectives explican en su informe que en esa misma calle vive un familiar del sugar daddy acusado de la muerte de Milena. Ese familiar fue una de las personas que acudió al domicilio de Fofi y no vio el cadáver de Milena cuando, según la investigación judicial, ya estaba allí. Sucedió el 26 de noviembre y según recoge el sumario del caso, pasó dos horas en la casa junto a un amigo. En el sumario consta la declaración de este hombre, que explicó que abrió una puerta que tenía candado y vio fotografías eróticas en la pared y lo que pensó que era una muñeca desnuda. Cerró la puerta y le dijo al familiar del supuesto asesino: "no entres, hay fotos muy gore y una muñeca". Era Milena.