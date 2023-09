La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa abierta por la muerte del fundador del antivirus McAfee, John McAfee, fallecido en junio de 2021 en la prisión de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), según informa este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

La Sección 9 de la Audiencia confirma el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell, recurrida por la familia del empresario, que cuestionó la versión oficial de instituciones penitenciarias catalanas, según la cual, MacAfee se suicidió.

La familia sostuvo que "el sobreseimiento acordado es precipitado al decantarse por el archivo sin realizar otras diligencias de investigación que las efectuadas en el atestado policial", por lo que solicitaba nuevas pruebas.

El tribunal rechaza la apelación de los abogados de la familia del finado, pues "tenemos el informe de autopsia preliminar, tenemos el informe de autopsia definitivo, tenemos las fotografías del cadáver que evidencia en mecanismo al que todos os informes apuntas. Tenemos que son emitidos por forenses del instituto de medicina legal. ¿Puede ampliarse?. En teoría hasta el infinito".

La sala considera que en el escrito de los recurrentes "no se señala el porqué hay, o cual es algún elemento que haga al instructor dudar de que la autopsia que se ha llevado desde el IMELEC (Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya) por forenses especializados en ello no se haya llevado a cabo conforme a la 'ex artis' o a los patrones debidos".

"No hay base normativa para incorporar una ampliación del informe que incluya por ejemplo la llamada autopsia de cuello, si no hay elemento alguno que cuestione el acierto o la suficiencia del informe forense, los informes forenses en realidad emitidos", indica la resolución.

No hay otra hipótesis

Concluye la Audiencia que ni siquiera se planea "otra hipótesis alternativa a la de la muerte suicida, que ni siquiera se expone en el recurso. Recurso que insistimos ha afirmado 'que el finado preparó y al final ejecutó su muerte'".

El archivo de la causa es definitivo y no cabe recurso.