Un dispositivo especial de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en colaboración con la Policía Nacional, han estado buscando con perros al joven cordobés Álvaro Prieto entre las vías de la estación de Sevilla-Santa Justa entrada ya la noche. Fuentes consultadas aseguran que, de momento, no han hallado nada. También se han desplegado, según ha avanzado ABC, drones. De hecho, pasadas las 23.00 horas, los efectivos policiales y de la UME se han retirado de la zona y, "en principio, sin resultados", según indica el citado medio.

Han transcurrido más de tres días sin rastro de Álvaro Prieto. El chico desapareció en la mañana del pasado jueves en Sevilla y, desde entonces, todos los cuerpos de seguridad tratan de dar con su paradero mediante una investigación que dirige la Policía Nacional.

No se descarta ninguna hipótesis

El punto de partida de la búsqueda, hasta el momento, había sido la estación de Sevilla-Santa Justa, a donde acudió para coger un tren, a las 7.35 horas, de vuelta a Córdoba, en el que nunca embarcó porque llegó tarde. Sin dinero y sin batería en el teléfono móvil, se desconoce que pudo ser de él. No se descarta ninguna hipótesis. El último mensaje que recibió su madre fue enviado a las 7.22 horas. Le avisaba de que se dirigía a la estación.

La familia del chico se desplazó a la capital hispalense ese mismo día para interponer una denuncia de desaparición. A recomendación de los agentes, volvió a casa y, desde entonces, espera una buena noticia de los investigadores. De momento, aunque reconocen que les llama "mucha gente dispuesta a hacer una batida", no la realizan "para no interferir en la investigación". Pese a ello, no se descarta que este lunes puede haber una batida considerable.

Rastreos sin éxito

Desde el Cuerpo Nacional de Policía les trasladaron, según aseguran, que sus agentes se encargarían de cualquier rastreo. Y así ha sido desde el viernes. Tanto aquel día como el sábado, los agentes, acompañados de policías locales y miembros de Protección Civil, rastrearon los alrededores de la estación ferroviaria, tanto las zonas más cercanas a las vías como las calles paralelas. El viernes, un equipo de paisano llevó a cabo esa misma labor. Sin éxito en ambas ocasiones.

Las cámaras de seguridad captaron a Álvaro saliendo de la estación de Sevilla-Santa Justa, tras haber intentado hasta en dos ocasiones colarse en otro AVE con parada programada en la capital cordobesa. Una testigo lo sitúa, sobre las 10.30, en la Avenida de Kansas City, en dirección a las Huertas. Después, el rastro se pierde. Otros testimonios ubicaban a un chico que se correspondía con sus características en pueblos del Aljarafe.

Siguiendo esas pistas, la labor de búsqueda va más allá de la capital. La Guardia Civil permanece atenta a cualquier detalle que pueda situar al joven en la provincia sevillana, con especial atención a estaciones de tren y autobús, pues la intención del chico, como demuestra su actitud, era volver a casa, y así lo recalcó David Guzmán, coordinador de SOS Desaparecidos Andalucía, a este periódico.

Una noche normal de fiesta

Álvaro Prieto había viajado a Sevilla para pasar un día con amigos. Esa noche previa a su desaparición, salieron de fiesta a la discoteca Theatre. Uno de esos amigos, el último que, al parecer, lo vio, asegura que la noche transcurrió con normalidad y que, llegadas las 7.20 horas aproximadamente, se despidió de su amigo. Se dirigía a Santa Justa y él emprendió su camino al colegio mayor en el que se aloja.

Lo último que recuerda su amigo es que envió un mensaje a su madre avisando de que iba hacia la estación. Cinco minutos después, él mismo lo llamó, cuenta, y su móvil ya no estaba operativo. También confirmó que no llevaba efectivo encima y que sus pagos los realizaba con el smartphone que tenía apagado.

Después, una desaparición inquietante. Las redes sociales arden y SOS Desaparecidos está recibiendo llamadas de toda España que sitúan al joven en diferentes lugares de la geografía nacional. Mientras tanto, la labor de difusión de la asociación continúa para dar con el paradero del cordobés, de 18 años. Agentes y miembros de Protección Civil han trasladado, además, la máxima información a los hospitales y servicios de urgencia.