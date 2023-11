El actor Juan José Ballesta ha defendido este martes ante la jueza que no agredió sexualmente a una mujer el pasado verano y, tras la declaración, aseguraba estar "muy tranquilo" porque por fin ha podido decir "la verdad" y aclarar que no tuvo nada que ver con los hechos de los que se le acusa.

La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Parla (Madrid) ha tomado declaración este martes a Ballesta como investigado por un presunto delito de agresión sexual a una mujer de 47 años que denunció dos violaciones diferentes de dos hombres -uno de ellos el actor- sufridas en julio.

También ha tomado declaración a la denunciante que, al igual que el actor, ha mantenido su versión y ha ratificado la violación.

"Ahora lo que tenga que ser que sea. Yo no la conozco de nada y no he coincidido con ella en ningún lado"

Al salir del juzgado el actor ha dicho a la prensa que está "muy tranquilo" porque había podido declarar y decir la verdad, incidiendo en que es inocente y no tiene nada que ver con los hechos denunciados. "Ahora lo que tenga que ser que sea. Yo no la conozco de nada y no he coincidido con ella en ningún lado", ha concluido.

Su letrada, Beatriz Uriarte, ha precisado que la mujer que le denunció ha dado este martes una versión diferente a la que dio en comisaría y a las que ha dado en prensan y que ha incurrido en "muchas contradicciones y muy variadas".

También ha considerado que ha quedado acreditado que ambos no se conocían ni coincidieron la noche de los hechos, ya que no hay conversaciones ni grabaciones que lo demuestren.

Orden de alejamiento

Por su parte el letrado de la mujer, Juan Manuel Medina, ha dicho que la víctima ha mantenido su relato acusatorio, y ha solicitado a la jueza una orden de alejamiento para que Juan José Ballesta no pueda acercarse ni comunicarse con ella. También ha presentado nuevos datos y testimonios para que los valore el juzgado.

Este letrado ha explicado que el segundo hombre acusado de haber agredido sexualmente a la mujer ha dicho que sí salió aquel día de marcha con Ballesta, lo que difiere de lo que ha mantenido el actor.

Y ha puesto de relieve que fueron los facultativos de un hospital, en el que la víctima ingresó en agosto 2023 por un brote de esquizofrenia, los que denunciaron la posible agresión sexual al ver su estado, y luego ella la ratificó ante la Policía sin ningún ánimo espurio ni interés en ganar dinero ni fama.

En la denuncia firmada el 16 de agosto la mujer relata que entre el 18 y el 21 de julio de 2023 fue víctima de dos agresiones sexuales diferentes, una por parte de un hombre llamado Raúl, que además la tuvo retenida en su casa varios días, y otra por parte de Juan José Ballesta, con quien coincidió en un 'pub' y al que conoce porque eran vecinos de la localidad de Parla.