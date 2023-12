Golpe de la Guardia Civil a las falsificaciones de juguetes y aquellos que no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad para los niños en plena campaña Navideña. Agentes de las Patrullas Fiscales y de Fronteras del Instituto Armado de València y Sagunt han incautado 10.696 juguetes en el polígono La Cova de Manises, en Valencia, por no reunir las condiciones de seguridad establecidas en las directivas europeas.

Dos personas de origen chino figuran investigadas por un presunto delito contra la propiedad industrial. Asimismo se han interpuesto un total de 14 denuncias por infracciones al Real Decreto 1205/2011 sobre Seguridad en los Juguetes y otras cuatro a la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, por la venta de vapeadores en lugar no autorizado, según han informado fuentes de la Benemérita.

Los agentes de la Guardia Civil, con motivo de la campaña navideña, han realizado un total de siete registros en varios comercios de Manises. En seis de ellos han incautado un total de 10.696 juguetes con un valor aproximado de 5.000 euros.

Según ha explicado esta mañana el cabo Juan Fernández de la Fuente, los juguetes infantiles deben poseer el marcado 'CE', distintivo de la Comunidad Europea que ha de constar en toda esta área económica y que acredita el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de comercio en este ámbito, entre otros los de seguridad. Además, las indicaciones de seguridad deben estar en castellano, circunstancia que no se daba en los juguetes intervenidos.

Las incautaciones se han producido por carecer los juguetes de este marcado y además en algunos aparecían las siglas pero referidas a ‘China Export’ y no al de la Comunidad Europea.

El etiquetado

Las principales infracciones que han sido detectadas están relacionadas con la seguridad y fabricación de los juguetes. En concreto, se han detectado infracciones en los etiquetados de los juguetes y en los envases, la mayoría por no cumplir requisitos como estar en idioma español o carecer de los datos del importador, distribuidor, fabricante, etc. Otras están relacionadas con las instrucciones de los juguetes, bien por no tenerlas o por no estar en español.

La Guardia Civil recuerda que los responsables de la seguridad de los juguetes en la Unión Europea son los fabricantes, importadores y distribuidores que ponen en el mercado estos productos.

Este operativo se ha desarrollado por efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a las Patrullas Fiscales y de Fronteras de Valencia.