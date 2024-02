La Guardia Civil investiga el asesinato a tiros de un ciudadano ucraniano de 33 años cuyo cuerpo ha sido descubierto este martes por la tarde en el interior de un garaje de una urbanización en La Vila Joiosa, en la zona de La Cala (Alicante).

En un primer examen del cadáver tras ser descubierto por un vecino se ha barajado que la víctima presentaba al menos cinco impactos de arma de fuego, aunque otras fuentes consultadas por este diario han elevado los disparos a casi una decena. No obstante, será la autopsia la que determine el número exacto de disparos que recibió la víctima.

La Guardia Civil ha activado a sus especialistas para tratar de esclarecer cuanto antes este nuevo asesinato en la Marina Baixa, tras el crimen machista de Rocío, apuñalada presuntamente por su pareja en l’Alfàs del Pi.

Vehículo incendiado

Los investigadores han localizado posteriormente en El Campello un coche incendiado que huyó del lugar tras el asesinato y fue visto por un vecino que descubrió el cuerpo.

Los disparos han comenzado en la segunda planta del sótano, pero el cadáver ha sido localizado en la rampa de subida a la primera planta, por lo que se cree que la víctima comenzó a ser tiroteada y trató de huir hasta que cayó desplomada.

El hallazgo del cadáver se ha producido sobre las cinco de la tarde. A esa hora, el 112 de Emergencias ha dado aviso de la aparición del cuerpo en la rampa de un garaje subterráneo de un inmueble situado en la calle Marinada en La Cala, en el término de La Vila.

Protocolo de delitos violentos

Al lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de La Vila Joiosa, así como servicios sanitarios. Sin embargo, al llegar al lugar han comprobado que la persona estaba ya fallecida. La Guardia Civil ha activado el protocolo para este tipo de delitos violentos y además de avisar al juzgado de guardia de La Vila Joiosa ha movilizado a sus especialistas de Policía Judicial y del Laboratorio de Criminalística.

La tranquilidad de la urbanización, con cinco torres de 40 viviendas cada una, se ha visto truncada por el asesinato. Los vecinos han explicado a este diario que no conocían a la víctima: "Somos pocos viviendo todo el año, hay mucha segunda residencia". Uno de los residentes afirmó que «creo que no vivía aquí. Lo he visto alguna vez los últimos días pero estaba trabajando haciendo una obra», sin poder confirmar si también residía en la finca.

Los vecinos han señalado que en la urbanización "viven muchos extranjeros", la mayoría de países de Europa del Este, como Ucrania o Rusia. Los vecinos no han escuchado nada a pesar de que se han realizado más disparos en el garaje de dos plantas, además de los que alcanzaron a la víctima. "Es muy fuerte lo que ha pasado. Menudo susto», afirmó una vecina. «Nos hemos enterado porque no nos han dejado entrar ya con el coche y estaba acordonado", ha asegurado una pareja.

Un residente de la finca ha sido el que vio prácticamente todo lo sucedido y otros vecinos también se han encontrado ya con el cadáver en el suelo de la rampa del garaje al salir con su coche.

"Salíamos y pensábamos que había pasado algo en el garaje, que se había caído porque ya tenemos problemas. Y lo hemos visto", ha explicado David Cámara.