Un grupo de escolares, heridos tras caerse la carpa de un planetario de Sevilla.

Un grupo de escolares ha resultado herido por la caída de la estructura de la carpa de un planterario en la Alameda de Hércules de Sevilla. Según ha confirmado la Delegación de Educación en Sevilla de la Junta de Andalucía, se trataba de una actividad escolar en la que participaban profesores y alumnos del Instituto Julio Verne del barrio de Pino Montano de Sevilla.

Tras el suceso, los servicios de emergencias sanitarias personados en la zona del accidente han trasladado a dos menores al hospital "por precaución".

Según ha confirmado el 112 a 'El Correo de Andalucía', del mismo grupo editorial, en torno a las 12:50 de la mañana de este jueves ha comenzado a recibir llamadas de vecinos que se encontraban en el lugar de los hechos alertando por la caída de una carpa por una de sus esquinas a raíz de la lluvia caída en la ciudad. Rápidamente se han movilizado los servicios de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y efectivos del 061.

"Sobre las 12:30 se ha escuchado un estruendo muy grande. Creímos que se había quedado en un susto, pero vimos salir a niños. Han podido salir a todos sin problema, pero luego vimos que solo una se había quedado atrapada y ha costado más sacarla. Abrimos una lona con cuidado y pudimos sacarla", cuenta Dani Rueda, encargado de Maestro Rufino, restaurante ubicado en la plaza. Rueda ha ayudado a los atrapados y cuenta a 'El Correo de Andalucía' que se ha hecho daño en los dientes al intentar romper la lona para ayudar a una niña atrapada.

"Teníamos miedo que al mover los hierros se desprendiera más la carga. El mismo peso del agua y la lona tenían algo atrapada a la chica. Todo parece que no reviste de gravedad, por suerte", añade Rueda, que confirma que el 061 ha llegado bastante rápido para atenderlos.

"El techo del cine tenía una bolsa de agua brutal"

Carmen Herdugo, propietaria de un quiosco situado en la parte trasera de la carpa, explica que un vecino que fue a comprar el periódico le alertó de todo porque "en su azotea se ve perfectamente el techo del cine". "Tras una noche lloviendo sin parar me dijo que el techo del cine tenía una bolsa de agua brutal y entonces pensé en avisar a alguno de los responsables del cine en cuanto los viera. Pero no los vi, y el personal de trabajo no tiene responsabilidad. Entonces ha pasado lo que tenía que pasar. Se ha roto el travesaño horizontal y ha tirado las dos columnas por la bolsa de agua que había arriba". "Hemos tenido ráfagas de aire brutales y no ha pasado nada. El techo de la carpa era plano, no tenía ningún desagüe", añade.

Herdugo ha explicado a 'El Correo de Andalucía' que se llevó un susto muy grande porque algunos niños habían ido a comprarle patatas minutos antes de lo sucedido y sabía que había menores dentro de la carpa.

Qué es el Planetarium go!

Esta carpa suele tener mucho público entre semana, por eso cuando vimos que se había caído el techo pensábamos que no había nadie, pero justo hemos visto que estaba mañana estaba llena de niños.

El planetario pertenece a la empresa jienense Planetarium go!. Se trata de una instalación de cine con pantalla esférica 360º itinerante, que se instaló en La Alameda de Hércules de Sevilla el pasado 9 de febrero. Tenía previsto su finalización el próximo 17 de marzo. La empresa tiene en la actualidad otro montaje de similares características en Granada.

Según recoge la web de la empresa, el planetario tiene capacidad para 64 personas donde se proyectan películas para todos los públicos sobre astronomía y ciencia.