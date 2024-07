Gran repercusión en Irlanda por la muerte de una menor en Alcúdia: "Clodagh Phelan, una niña hermosa y una gran atleta"

"Clodagh era una niña hermosa y enérgica, y una gran atleta que destacó en muchos deportes". El club de atletismo irlandés Parnell AC publicó ayer una nota en la que expresa su "desconsuelo" por la muerte de Clodagh Phelan, la niña irlandesa de once años que falleció en la madrugada de ayer al caer desde un séptimo piso de altura de un hotel de Port d'Alcúdia (Mallorca), donde pasaba unos día de vaciones con su familia.

La noticia de la muerte de la menor ha tenido una gran repercusión en su país e incluso el primer ministro irlandés, Simon Harris, ha manifestado su pesar en X: "Tantas promesas y personalidad arrebatadas en un terrible accidente".

Clodagh Phelan, una niña irlandesa de once años, fue hallada sin vida sobre las seis de la mañana de ayer en los bajos del edificio del complejo hotelero Club Mac, en el Port d'Alcúdia. Los indicios apuntaban a que se había precipitado esa noche desde el balcón de una habitación del séptimo piso, donde estaba alojada con su familia, que no se había enterado de lo ocurrido. La Guardia Civil ha abierto una investigación y en principio se descartó la intervención otras personas en el suceso.

El complejo hotelero del Port d'Alcúdia donde falleció la niña. / BIEL CRESPÍ

Condolencias

La menor era una gran aficionada al deporte y pertenecía al club de atletismo Parnell AC, en la localidad de Rathdrum, al sur del país, que tras conocer la noticia de su fallecimiento publicó un comunicado en el que mostraba su dolor y suspendía los entrenamientos como señal de luto: "Parnell AC está realmente desconsolado al compartir la devastadora noticia del fallecimiento de Clodagh Phelan, una de nuestras atletas juveniles y amiga de muchos de nuestros atletas más jóvenes. Clodagh falleció trágicamente tras un accidente durante las vacaciones. Clodagh era una niña hermosa y enérgica y una gran atleta que destacó en muchos deportes, no solo en el atletismo. Su familia, Valerie, Liam, Will y David, y su familia extendida están en nuestros corazones, pensamientos y oraciones en este momento difícil. Como muestra de respeto y para que todos tengamos tiempo de lamentar la pérdida de Clodagh, no habrá entrenamiento hasta nuevo aviso".

La repercusión por la muerte de la niña ha llegado hasta el primer ministro irlandés, Simon Harris, que ha publicado una nota en X: "Es muy triste saber de la trágica pérdida de Clodagh Phelan. Tantas promesas y personalidad arrebatadas en un terrible accidente. Pensamientos con su familia y comunidad en este momento verdaderamente terrible". El comunicado finaliza con una frase en gaélico: "Ar dheis Dé go raibh a hanam" (A la diestra de Dios descanse su alma).