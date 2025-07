La magistrada solo ordena la detención internacional de uno de los dos fugitivos condenados por la violación grupal a una niña en Valencia

La Audiencia Provincial de València ha dictado, por fin, la orden de detención para los dos prófugos de la Justicia Simeón Stefanov y a Stefan Simeonov, condenados respectivamente a 20 y 12 años de prisión por la violación grupal a la niña de 14 años en una población de la Vall d'Albaida en septiembre de 2020, pero lo ha hecho solo a medias. La magistrada ponente de la sección quinta de la Audiencia encargada de formular esas medidas ha dictado dos autos distintos, uno para cada reo, pero solo en uno de los casos, el de Stefan Simeonov, ha decretado que la orden sea europea y con extensión internacional, es decir, que allá donde se lo tropiece un policía, acabará detenido e ingresado en una cárcel local hasta que sea extraditado a España.

Sin embargo, para el otro penado, Simeon Stefanov, el que mayor condena se ha llevado (20 años), la magistrada se ha limitado a emitir una orden de detención e ingreso en prisión válida únicamente para el territorio nacional, de manera que, en cuanto cruce un solo metro la frontera ya no podrá ser detenido.

En otras palabras, si cualquier agente de policía lo para e identifica fuera de España, únicamente podrá pedirle la documentación e informar después a las autoridades españolas, pero no podrá arrestarlo, así que podrá seguir impunemente su camino a pesar de ser culpable de haber participado en la violación grupal a la niña de 14 años, en la que participaron entre 15 y 20 hombres de todas las edades, aunque solo cuatro llegaron a juicio y de ellos, únicamente estos dos, Simeon Stefanov y Stefan Simeonov, acabaron condenados por esa dantesca orgía de violencia sexual a 20 y 12 años de cárcel.

Más arraigo en Bulgaria que en España

La magistrada ha optado así por la fórmula más conservadora: dictar la búsqueda en territorio nacional, con detención e ingreso en prisión, para los dos, pero emitir únicamente una orden europea de detención, con extensión internacional, para Stefan Simeonov. ¿La razón? Que solo en el caso de este último existe constancia de su salida de territorio español, tras haber sido identificado por la policía nada más entrar en Alemania desde Austria por el paso fronterizo de Hörbranz en la noche del pasado 2 de julio, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV.

Esa identificación fue notificada un día después a las autoridades españolas a través del programa Sirene, el sistema de alertas policial para controlar el territorio Schengen, puesto que sobre Simeonov pesaba un señalamiento en el que se pedía solo que se informara a España en virtud de una orden judicial -tenía prohibida la salida de España como medida cautelar, pero eso tampoco constaba en Sirene-.

Paso fronterizo de Austria a Alemania que utilizó en su huida el condenado por la violación grupal a una menor en la Vall d'Albaida. / Levante-EMV

En el caso de Stefanov, la sala prefiere la versión más conservadora -o garantista- y quedarse en una orden de detención solo válida en España hasta tener la certeza de que también ha salido del territorio nacional. Lo bien cierto es que ambos son naturales de Bulgaria, que su arraigo en España es escaso y que, aunque no hay evidencias de que Simeon Stefanov se haya ido, tampoco lo hay de lo contrario; es más, hace días que nadie lo ha visto en Ontinyent, donde vivían ambos.

Nueva solicitud de las acusaciones

Por todas esas razones, tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce en nombre de la víctima el penalista Juan Molpeceres, las dos partes que llevan pidiendo en vano la detención de ambos desde el pasado viernes, cuando se supo que Stefan Simeonov había sido identificado en Alemania, volverán a dirigirse a la magistrada para solicitar que se amplíe la requisitoria contra Simeon Stefanov y se decrete, como para su compinche, la orden de detención europea con extensión internacional.

Los autos de la magistrada de la sección quinta fueron emitidos a las 14.00 horas de este martes, más de 24 horas después de que ninguno de los dos condenados se presentara a la comparecencia de prisión celebrada el lunes en la Ciudad de la Justicia, lo que dejaba patente que están prófugos, algo, que al menos en el caso de uno de ellos, ya era palmario desde el viernes cuando llegó al tribunal la notificación de Sirene que lo situaba, cinco días antes, a 1.600 kilómetros de la Ciudad de la Justicia de València, en un coche cargado de maletas y ropa, acompañado de sus padres y de su novia.

Nada más recibirse la notificación del Ministerio del Interior al saltar esa alerta internacional, de la que se informó al tribunal, a la Fiscalía, a la acusación particular y a las defensas de los condenados, la fiscal y Molpeceres solictaron a los magistrados la emisión de sendas órdenes europeas de detención e ingreso en prisión, pero fiaron la decisión a la comparecencia del lunes. Y pese a que ninguno de los dos se presentó a esa vistilla, aún esperaron 24 horas antes de emitir las órdenes de arresto, que, además, solo era de carácter europeo e internacional para uno de los dos.

El abogado de la víctima de la manada de la Vall d'Albaida: "todas las pruebas confirman la culpabilidad de los acusados" / Teresa Domínguez

"Si no hay medidas reales, todo el esfuerzo no sirve"

El letrado de la víctima, que había solicitado la comparecencia de prisión en cuanto se conoció la sentencia, comparecencia a la que no se le puso fecha hasta que la Policía alemana informó de que había identificado a Simeonov en el puesto fronterizo de Hörbranz, ha mostrado su frustración y malestar por lo que está sucediendo. "Es importante transmitir que la administración de Justicia no solo tiene que dictar sentencias, sino que tiene que asegurarse de que se hagan efectivas, si no, no hay tutela judicial efectiva", ha remarcado.

Molpeceres, quien solicitó a la sala el mismo viernes la orden de detención inmediata, que le fue rechazada hasta ver si el reo comparecía o no este martes, ha señalado el hundimiento emocional de la víctima ante estos hechos. "Después de cinco años se dicta sentencia y ahora, sus agresores se fugan... No hace falta mucho para imaginar cómo se encuentra y cómo lo está viviendo. Lo bien cierto es que si no se toman medidas inmediatas y reales, no solo sobre el papel, todo el esfuerzo no sirve absolutamente de nada".