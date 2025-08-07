Denuncian una agresión homófoba en Pontevedra al grito de "maricones"

Corrió como la pólvora por las redes sociales y ya está en manos de la Policía. Se trata de una supuesta agresión homófoba contra dos hombres, que fueron atacados en Pontevedra al grito de "maricones", según indicó este jueves el subdelegado del Gobierno, Abel Losada.

Esta agresión, considerada como un delito de odio, se registró en la madrugada del pasado domingo y las víctimas acudieron el lunes a presentar la denuncia. El caso se hizo público en las redes sociales porque las víctimas y la asociación LGBTIQA+ Avante Pontevedra piden colaboración ciudadana para localizar a los autores.

Según los primeros datos, se acusa al menos a cuatro personas de esta agresión aparentemente motivada por la orientación sexual de las víctimas y Losada confía en que el caso pueda ser resuelto con rápidez ya que al ocurrir en pleno centro urbano se dispone de testigos y posiblemente imágenes de cámaras de seguridad.

La asociación Avante ya ha convocado una concentración de protesta para el próximo lunes, a las 20.00 horas en la Praza de España, para mostrar su repulsa por esta "agresion homófoba en Pontevedra, una ciudad acogedora en la que estas acciones LGTBIGA+fóbicas son puntuales, pero no forman parte de la ciudad que queremos".

La concejala del Partido Popular, Silvia Junco, presentó este jueves un escrito, al amparo del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), solicitando "informes, partes de actuación, intervenciones policiales y cualquier otro documento relacionado con los hechos, siempre dentro del marco legal vigente en materia de protección de datos personales". Afirma que el objetivo es "esclarecer qué ocurrió realmente esa noche. Si se confirma que se trata de una agresión de carácter homófobo, estaríamos ante un hecho gravísimo que merece una respuesta firme por parte de las instituciones".

La edil popular hizo también un llamamiento a la ciudadanía y pidió la colaboración de "cualquier persona que haya presenciado los hechos o pueda aportar información relevante. La violencia no tiene cabida en Pontevedra, y menos aún cuando está motivada por odio o discriminación".