Investigación
Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera, en Murcia, cortándole el cuello con una lata de atún
Un recluso escuchó golpes y dos funcionarios llegaron y encontraron al interno muerto y al agresor ensangrentado
Un preso ha matado a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera, en Murcia, cortándole el cuello con una lata de atún, indican fuentes cercanas al caso.
Ocurrió en el módulo 1, considerado de respeto. Un recluso escuchó golpes procedentes del habitáculo de al lado y dos funcionarios llegaron y encontraron al interno muerto y al agresor ensangrentado, apuntan las mismas fuentes.
Se da la circunstancia de que el fallecido llevaba apenas dos días en el penal.
El agresor permanece ahora aislado y previsiblemente será trasladado de prisión.
- Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico que ha dejado otros ocho heridos en la A-5
- La carretera de Cáceres por la que pasan más de 10.000 coches al día que se está reparando
- La Orquesta Panorama llega a Cáceres: estos son los dos pueblos donde actuará en agosto
- Otra madrugada de 'infierno': tres localidades extremeñas en el ranking de las más calurosas del país
- El PSOE de Extremadura advierte que solo uno de cada 100 turistas decide visitar la región
- Cesión de terrenos para la construcción del parking de El Madruelo en Cáceres
- Estos son los 10 mejores expedientes de sexto de Primaria en Extremadura
- La oferta de un pueblo de Cáceres con vivienda gratis ya tiene respuesta: el bar y el centro de día cuentan con nuevo gestor