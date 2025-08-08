Accidente de montaña
Muere un alpinista catalán y su compañera resulta herida grave en los Alpes suizos
El accidente ocurrió ayer, jueves, según el delegado el Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto
EFE
Un alpinista catalán, vecino de Terrassa (Barcelona), ha muerto en un accidente de montaña en los Alpes suizos, y su compañera, también catalana, han resultado herida grave.
Según ha informado este viernes el delegado el Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, en su cuenta de X, el accidente de esta pareja de excursionistas catalanes ocurrió ayer en los Alpes suizos.
En el accidente, el alpinista falleció, mientras que su compañera resultó herida de gravedad.
El delegado del Gobierno, que ha mostrado su pésame a la familia y amistades del alpinista fallecido y ha deseado una pronta recuperación a su compañera herida, ha señalado que se mantiene en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar el proceso de repatriación del cadáver.
- Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico que ha dejado otros ocho heridos en la A-5
- La carretera de Cáceres por la que pasan más de 10.000 coches al día que se está reparando
- La Orquesta Panorama llega a Cáceres: estos son los dos pueblos donde actuará en agosto
- Otra madrugada de 'infierno': tres localidades extremeñas en el ranking de las más calurosas del país
- La alcaldesa de Casar de Cáceres, sobre el parque acuático: 'No tengo noticias desde diciembre
- Esta es la nueva ordenación del tráfico en la ronda de San Francisco de Cáceres
- El PSOE de Extremadura advierte que solo uno de cada 100 turistas decide visitar la región
- Cesión de terrenos para la construcción del parking de El Madruelo en Cáceres